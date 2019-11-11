Биткоин пробил вниз психологическую отметку

Другие криптовалюты тоже заметно упали в цене

/ Фото: Pixabay

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 11 ноября, падают в цене в рамках коррекционного снижения рынка, сообщают аналитики Forex Club. Так, биткоин уже пробил психологический уровень 9000 долларов, при том что еще пару недель назад курс биткоина стремился к 10 тысячам долларов.

Курс Bitcoin по состоянию на 12:59, по данным CoinDesk, снизился на 1,73% – до 8707 долларов, при капитализации 157,36 млрд долларов.

Ethereum к этому времени, по данным CoinMarketCap, подешевел на 0,55% – до 186,83 доллара, с капитализацией 20,27 млрд долларов. XRP потерял 2,58% – до 0,273 доллара, при капитализации 11,83 млрд долларов. Litecoin опустился в цене на 2,16% – до 61,79 доллара, с капитализацией 3,93 млрд долларов.

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Общая капитализация рынка криптовалют достигла 238,54 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшее время продолжит снижаться в рамках коррекции. Bitcoin может опуститься до 8700 долларов, Ethereum – до 185 долларов, XRP – до 0,27 доллара, Litecoin – до 60 долларов.

Напомним, ранее на курс биткоина давили трудности с криптовалютой Telegram, которой заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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