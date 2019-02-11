Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,9
30,52
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты

Сегодня, 09:48

Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения

Фото: Pixabay
Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/127/64f/5c612764f0f90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/127/64f/5c612764f0f90.jpg Криптовалюта Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения

Самое длительное за 10 лет падение биткоина скоро прекратится, и в 2019 году стоимость криптовалюты перейдет к уверенному росту. Такой прогноз содержится в исследовании Fundstrat, передает Forklog. Аналитики считают, что цену криптовалюты повысит ослабление доллара и более уверенные результаты фондовых акций стран с формирующимися рынками.

Кроме того, как отмечают эксперты, толчком к более высокому потребительскому спросу на криптовалюты может стать недавнее добавление поддержки банковских карт на бирже Binance, вероятное достижение критической массы в сети Lightning Network, а также выход на IPO таких крупных компаний, как Bitmain и Bitfury. Еще одним позитивным для индустрии явлением может стать снижение торговых объемов на бирже BitMEX.

"Мы обозначили основные факторы, которые могут повлиять на криптовалюты, и видим больше позитивное, нежели негативное развитие событие. В целом, в течение 2019 года общая картина для биткоина должна улучшиться", – считают в Fundstrat.

Ведущий аналитик компании Томас Ли при этом отметил, что 2018 год можно считать годом "похмелья" после исторических высот декабря 2017. Он считает, что такой эффект – временный.

Сегодня, 11 февраля, по данным CoinDesk биткоин торгуется на уровне 3600 долларов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже сообщал о прогнозах специалистов относительно биткоина в будущем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег прогноз, биткоин, криптовалюта, биткоины , Bitcoin, курс биткоина

Вы сейчас просматриваете новость " Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Биткоин – простым людям": в Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой

Сегодня, 08:12

Карточки можно использовать в общественном транспорте по всей стране; на очереди - "коммуналка"

На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер

5 февраля, 06:51

CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты и не давал другим членам команды доступ к ним

За неделю венесуэльцы обменяли 17 млрд боливаров на биткоины

5 февраля, 04:44

Власти Венесуэлы издали «Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов»

Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций

4 февраля, 16:22

Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков

Википедия начинает принимать пожертвования в Bitcoin Cash

31 января, 05:40

Объем благотворительных платежей, осуществляемых при помощи криптовалют, существенно возрос за последнее время

Маршалловы острова обзавелись блокчейн-банкнотами

30 января, 04:44

О планах по запуску собственной криптовалюты Маршалловы острова впервые сообщили в феврале прошлого года

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях

Вчера, 07:38

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Вчера, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Вчера, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

9 февраля, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление