Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты
Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения
Самое длительное за 10 лет падение биткоина скоро прекратится, и в 2019 году стоимость криптовалюты перейдет к уверенному росту. Такой прогноз содержится в исследовании Fundstrat, передает Forklog. Аналитики считают, что цену криптовалюты повысит ослабление доллара и более уверенные результаты фондовых акций стран с формирующимися рынками.
Кроме того, как отмечают эксперты, толчком к более высокому потребительскому спросу на криптовалюты может стать недавнее добавление поддержки банковских карт на бирже Binance, вероятное достижение критической массы в сети Lightning Network, а также выход на IPO таких крупных компаний, как Bitmain и Bitfury. Еще одним позитивным для индустрии явлением может стать снижение торговых объемов на бирже BitMEX.
"Мы обозначили основные факторы, которые могут повлиять на криптовалюты, и видим больше позитивное, нежели негативное развитие событие. В целом, в течение 2019 года общая картина для биткоина должна улучшиться", – считают в Fundstrat.
Ведущий аналитик компании Томас Ли при этом отметил, что 2018 год можно считать годом "похмелья" после исторических высот декабря 2017. Он считает, что такой эффект – временный.
Сегодня, 11 февраля, по данным CoinDesk биткоин торгуется на уровне 3600 долларов.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже сообщал о прогнозах специалистов относительно биткоина в будущем.
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