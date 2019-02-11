Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты

Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения

Фото: Pixabay

Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/127/64f/5c612764f0f90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/127/64f/5c612764f0f90.jpg 2019-02-11T09:48:00+02:00 Криптовалюта Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения

Самое длительное за 10 лет падение биткоина скоро прекратится, и в 2019 году стоимость криптовалюты перейдет к уверенному росту. Такой прогноз содержится в исследовании Fundstrat, передает Forklog. Аналитики считают, что цену криптовалюты повысит ослабление доллара и более уверенные результаты фондовых акций стран с формирующимися рынками.

Кроме того, как отмечают эксперты, толчком к более высокому потребительскому спросу на криптовалюты может стать недавнее добавление поддержки банковских карт на бирже Binance, вероятное достижение критической массы в сети Lightning Network, а также выход на IPO таких крупных компаний, как Bitmain и Bitfury. Еще одним позитивным для индустрии явлением может стать снижение торговых объемов на бирже BitMEX.

"Мы обозначили основные факторы, которые могут повлиять на криптовалюты, и видим больше позитивное, нежели негативное развитие событие. В целом, в течение 2019 года общая картина для биткоина должна улучшиться", – считают в Fundstrat.

Ведущий аналитик компании Томас Ли при этом отметил, что 2018 год можно считать годом "похмелья" после исторических высот декабря 2017. Он считает, что такой эффект – временный.

Сегодня, 11 февраля, по данным CoinDesk биткоин торгуется на уровне 3600 долларов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже сообщал о прогнозах специалистов относительно биткоина в будущем.

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