Биткоин резко упал в цене после годового рекорда

Стоимость криптовалюты опустилась ниже психологической отметки

Фото: Pixabay

Курс биткоина, который ранее взлетал до максимума за год, вернулся к значениям ниже 8000 долларов. Основное падение произошло ночью с 3 на 4 июня. Сегодня, 5 июня, негативная динамика продолжается.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, по состоянию на 15:30 по киевскому времени биткоин торгуется 7798 долларов. Максимальный за сутки курс биткоина составил 8018 долларов. Минимальный - 7453 доллара.

В целом за сутки криптовалюта подешевела на 118,9 доллара.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

"20 тысяч долларов — это консервативный прогноз цены биткоина в 2019 году, как я и говорил ранее. Ралли не прекратится, так как все больше институциональных инвесторов приходят на рынок", - считает глава операционного отдела криптовалютной биржи OKEx Энди Чунг.

Ранее весной 2019 года на курс криптовалют давила ситуация со взломом бирж. Однако с 15 мая биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств.

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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