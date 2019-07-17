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Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от Facebook

17 июля, 09:37

Рынок "топовых" криптовалют столкнулся с серьезным падением

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Наиболее ликвидные криптовалюты сегодня, 17 июля, снижаются в цене. Так, курс биткоина опустился ниже отметки 10 тысяч долларов, хотя недавно курс превышал 12 тысяч долларов.

По данным CoinDesk, к 9:20 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 9 553 доллара за монету, опустившись за сутки более чем на 11%. Капитализация главной криптовалюты составляет 170,25 млрд долларов, что на 13 млрд долларов ниже, чем в понедельник, 15 июля.

Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, Ethereum к этому времени подешевел на 11,85% – до 201,74 долл. с капитализацией 21,57 млрд долларов. XRP ослабел на 5,26% – до 0,298 долл. при капитализации 12,69 млрд долларов. Bitcoin Cash за сутки снизился на 7,76% – до 285,88 долларов с капитализацией 5,112 млрд долларов. 

Общая капитализация рынка криптовалют составила 257,81 млрд долларов при доминировании биткоина 66,2%.

Как объясняли сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, криптовалюты на этой неделе дешевеют из-за растущего давления регуляторов на Facebook из-за криптовалюты Libra. Так, комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США может классифицировать Libra как ETF, что заставит социальную сеть получать банковскую лицензию. Кроме того, слушания по Libra проводятся в Конгрессе США. Кока конгрессмены больше сосредоточены на обсуждении самой соцсети Facebook, а не ее криптовалютной идеи.

Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook уже засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта. 

А исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напоминают о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте.

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Запуск Libra планируется на 2020 год. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн. Предполагается, что осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения. 

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Сегодня

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