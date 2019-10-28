Биткоин стремится к отметке в 10 тысяч долларов

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Несмотря на проблемы криптовалюты Facebook, наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 28 октября, продолжают дорожать после того, как Bitcoin на время вернулся к психологической отметке 10000 долларов. Как объяснили аналитики Forex Club, оптимизм инвесторов связан с тем, что в Китае принят закон о криптографии, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Так, курс Bitcoin к 14:08, по данным CoinDesk, вырос до 9384 долларов, при капитализации 168,52 млрд долларов.

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Ethereum, по данным CoinMarketCap, вырос в цене на 1,77% – до 184,51 доллара, с капитализацией 19,99 млрд долларов. XRP подорожал за сутки на 1,38% – до 0,298 доллара, при капитализации 12,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,33% – до 59,19 доллара, с капитализацией 3,76 млрд долларов.

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Общая капитализация рынка криптовалют достигла 250,26 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, в ближайшее время курс Bitcoin может вернуться к психологическому уровню 10000 долларов. Ethereum может повыситься до 185 долларов, XRP – до 0,3 доллара, Lirecoin – до 60 долларов.

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