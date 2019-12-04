Биткоин упадет до психологической отметки: аналитики озвучили неутешительный прогноз

Специалист объяснил, когда курс криптовалюты может вернуться к росту

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В мире продолжает падать курс биткоина. Так, 4 декабря среднерыночная цена криптовалюты, по данным CoinDesk, опустилась до отметки в 7118 долларов. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 1,59%.

На данный момент актив держится выше отметки в 7100 долларов. При этом в ближайшее время биткоин, скорее подешевеет до психологического рубежа в 7000 долларов считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал, пишет РБК. Специалист предупредил, что главная цифровая монета рискует упасть до 6500 долларов, если она опустится ниже 7000 долларов.

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Аналитик считает, что для ключевого разворота тренда биткоину необходимо преодолеть зону сопротивления в 7400 долларов, а затем — в 7500 долларов. При этом Джиндал полагает, что, наиболее вероятно, в ближайшее время стоимость Bitcoin будет двигаться в сторону отметок в 7000 и 6800 долларов.

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Ранее трейдер Nebraskan Gooner также заявлял, что криптовалюта подешевеет до 6200 долларов к 9-10 декабря. По мнению аналитика, для того, чтобы вновь начать расти в цене, Bitcoin должен закрепиться выше отметки в 7600 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовятся к легализации криптовалют. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2461, который называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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