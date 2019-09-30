Биткоин ушел в резкое пике: криптовалюты обесцениваются

Аналитики дали прогноз по крипторынку на ближайшее время

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Несмотря на прогнозы о возможном резком росте курса биткоина, наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 30 сентября, снижаются в цене. Как отмечают аналитики Forex Club, тренд не смогли развернуть даже на намерения Венесуэлы наполнить свои золотовалютные резервы Bitcoin и Ethereum.

Так, курс Bitcoin по состоянию на 10:11, по данным Libertex, подешевел на 3,21% за сутки – до 7 755 долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка биткоина опустилась до 140,79 млрд долларов.

Данные: Libertex

Ethereum по состоянию на 9:00 снизился на 3,06% – до 166,8 доллара, с капитализацией 17,9 млрд долларов. XRP потерял 0,33% – до 0,2388 доллара, при капитализации 10,4 млрд долларов. Litecoin понизился на 2,12% – до 53,1 доллара, с капитализацией 3,5 млрд долларов.

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Общая капитализация рынка криптовалют достигла 212,4 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит снижение на фоне нисходящего тренда: Bitcoin может подешеветь до 7700 долларов, Ethereum – до 165 долларов, XRP – до 0,23 доллара, Litecoin – до 52 долларов.

Ранее эксперты отмечали, что обвал биткоина связывают с подходом "покупай на слухах, продавай на новостях" в контексте запуска поставочных фьючерсов Bakkt.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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