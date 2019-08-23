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Биткоин вернулся к росту: криптовалюте прочат взлет до 14 тысяч долларов

23 августа, 14:35

Альткоины из ТОП-5 по ликвидности тоже торгуются в зеленой зоне

/ Фото: Pixabay

Наиболее ликвидные криптовалюты в пятницу, 23 августа, перешли к умеренному росту после резкого падения предыдущих дней. Ранее аналитики констатировали смену тренда на рынке биткоина в сторону повышения, однако после этого курс криптовалюты все же снизился. Нынешнее повышение частично связано с тем, что крупнейшая телекоммуникационная компания Австрии "А1" будет принимать цифровые активы в качестве средства оплаты в некоторых торговых точках страны. 

Как свидетельствуют данные CoinDesk, по состоянию на 14:02 по киевскому времени биткоин торговался по 10 115 долларов, повысившись за 24 часа на 1,64%. Минимальная стоимость криптовалюты за последние сутки составила 9 881 доллар, максимальная – 10 233 доллара. 

Курс Bitcoin за три месяца

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По данным CoinMarketCap, курс Ethereum вырос на 1,87% – до 190,72 доллара. XRP за сутки повысился в цене на 1,8% – до 0,271 доллара. Bitcoin Cash подорожал на 2,34% – до 307,44 доллара. А вот курс Litecoin вырос всего на 0,04%, до 73,41 доллара.

В тренде
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Общая капитализация рынка криптовалют составила 265,07 млрд долларов. При этом капитализация биткоина - 181,44 млрд долларов (68,4%).

"Биткоину не дали упасть даже до 9800 долларов, однако и рост также не впечатляет. <...> Пока биткоин не упал ниже 9000 долларов, можно считать, что мы наблюдаем боковой тренд перед новым тестированием 13 000−14 000 долларов", – считают аналитики FxPro.

Ранее также сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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Источник: Сегодня

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