Биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов

Курс криптовалюты биткоин Вitcoin опустился ниже 4000 долларов. Эту психологическую отметку биткоин преодолел 25 ноября 2018 года – впервые с сентября 2017 года. Биткоин не стоил так дешево с периода, который предшествовал бурному подорожанию криптовалюты.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, стоимость криптовалюты опускалась до 3447 долларов. Впрочем, 26 сентября по состоянию на 9:06 биткоин подорожал до 4031 доллара.

Курс биткоина за неделю

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.