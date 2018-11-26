Биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов

Сегодня, 09:11

Курс уже начал восстанавливаться после резкого обвала

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс криптовалюты биткоин Вitcoin опустился ниже 4000 долларов. Эту психологическую отметку биткоин преодолел 25 ноября 2018 года – впервые с сентября 2017 года. Биткоин не стоил так дешево с периода, который предшествовал бурному подорожанию криптовалюты. 

Как свидетельствуют данные CoinDesk, стоимость криптовалюты опускалась до 3447 долларов. Впрочем, 26 сентября по состоянию на 9:06 биткоин подорожал до 4031 доллара.

Курс биткоина за неделю

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Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.
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