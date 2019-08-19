Биткоин вырос в цене, несмотря на активизацию мошенников

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Пока в Германии ужесточают надзор за биткоином, наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 19 августа, растут в цене, несмотря на результаты исследования компании CipherTrace, которые показывают, что в 2019 году мошенники смогли украсть у пользователей и криптовалютных компаний более 4,3 млрд долларов.

Курс Bitcoin по состоянию на 9:30, по данным Libertex, повысился за сутки на 2,56% – до 10 447 долларов при капитализации 186,7 млрд долларов. К 11:15 курс вырос до 10 695 долларов. По прогнозам аналитиков Forex Club, криптовалюты в ближайшее время продолжат расти, несмотря на новостной негатив.

Курс биткоина за месяц

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Ethereum при этом подорожал на 5,84% – до 196,3 доллара с капитализацией 21,1 млрд долларов. XRP прибавил 7,89% – до 0,287 доллара, при капитализации 12,3 млрд долларов. Litecoin вырос на 6,11% – до 76,9 доллара, с капитализацией 4,9 млрд долларов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 279,2 млрд долларов.

Напомним, ранее с японской биржи украли криптовалюту на 32 млн долларов. При этом львиная доля незаконно выведенных средств – это деньги клиентов.

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В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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