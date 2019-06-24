Биткоин взлетел до рекорда за год, но потом просел

Аналитики назвали возможную причину подорожания криптовалюты

Фото: AFP

Курс биткоина, который ранее пострадал из-за негативных новостей, в субботу, 22 июня, достиг максимальной отметки с мая 2018 года, превысив 11 тысяч долларов. Но уже к понедельнику, 24 июня, за коин главной криптовалюты платят меньше.

Так, на торгах 22 июня курс Bitcoin увеличился на 13%, до 11 119 долларов. По данным CoinDesk, 24 июня к 8:53 по киевскому времени, биткоин торгуется 10 767 долларов. Максимальный за сутки курс биткоина составил 11 307 долларов. Минимальный - 10 505 долларов. После "проседания" курс биткоина возвращается к росту.

С начала 2019 года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, но Bitcoin все равно не достигает максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.

Криптоаналитики полагают, что причиной внезапного роста биткоина мог стать Китай. Во время торговой войны с США китайская экономика ужесточила валютное регулирование на своей территории, тем самым спровоцировав повышение спроса на валюту, независимую от государства.

Читайте также Yahoo запустит собственную криптобиржу

Как объясняют специалисты, в целом интерес к биткоину начал расти после преодоления планки в 6 000 долларов. Инвесторы обратили больше внимания на криптовалюту и начали закупаться, провоцируя колебания курса, пишет EADaily. А один из основателей американской криптобиржи Gemini Тайлер Уинклвосс отмечает, что нынешний рост приведет к преодолению биткоином и отметки в 15 тысяч долларов, так как биткоин обычно дорожает скачкообразно.

Ранее эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Биткоин взлетел до рекорда за год, но потом просел". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"