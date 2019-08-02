Биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов

Курс биткоина еще может достичь 20 тысяч долларов до конца 2019 года благодаря снижению базовой ставки ФРС США. Такое мнение выразил сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли в интервью FOX Business.
"Биткоин укрепляет свои позиции в качестве инструмента для макрохеджирования рисков. Снижение ставок повышает ликвидность, это приводит к тому, что деньги направляют во все рисковые активы, а также в хеджирование. В свою очередь, это положительно влияет на биткоин", - заявил Ли.
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Как известно, курс 20 тысяч долларов за монету является рекордным для биткоина. Он был достигнул в конце 2017 года.
Напомним, в начале августа-2019 биткоин и другие криптовалюты заметно выросли в цене. Аналитики связывают их подорожание с новостями о том, что Венесуэла начала обходить санкции США с помощью криптовалюты.
Впрочем, как отмечают аналитики FxPro, говорить об устойчивом тренде роста пока рано. Необходимо, чтобы биткоин уверенно преодолел следующую важную отметку в 11 тысяч долларов, чтобы вселить в участников рынка надежду на начало нового импульса роста.
Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:
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