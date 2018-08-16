Больше 90% всех цифровых валют прекратят свое существование – президент криптовалютного стартапа Xapo

Сегодня, 06:53

Основатель и CEO платформы ShapeShift Эрик Ворхес выдвинул альтернативную теорию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

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"Мы можем находиться на полпути к вымиранию криптоактивов, что предсказывали многие максималисты. 90%+ всех монет в рейтинге CoinMarketCap исчезнут — это может происходить прямо сейчас. Тем не менее более низкая цена BTC предоставляет отличную возможность для скупки биткоинов", — заявил Роджерс.

Основатель и CEO платформы ShapeShift Эрик Ворхес в комментариях удивился, почему падающие альткоины свидетельствуют об эре вымирания, а падающий биткоин об исключительной возможности.

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"У меня есть альтернативная теория: альткоины более спекулятивные, поэтому они быстрее растут при бычьем рынке и быстрее падают при медвежьем", — написал он.

Напомним, основатель Ethereum и глава стартапа ConsenSys Джозеф Любин убежден, что рынок криптовалют пережил уже шесть пузырей и ему необходима стабилизация для продолжения роста. При этом курс Ethereum обновил минимумы 2018 года в районе $250, а число транзакций в сети биткоина достигло минимальных отметок за 2,5 года.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.

Также мы писали, что McDonald’s запускает собственную криптовалюту. MacCoin не будет конкурентом биткоина, признают создатели.

Кроме того, напомним, что эксперт предсказал крах большинства криптовалют
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Источник:

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