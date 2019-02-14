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Цена биткоина достигнет отметки 8000 долларов: эксперт дал прогноз на 2019 год

Сегодня, 06:25

Майк Новограц подчеркнул, что в начале весны на рынке будут видны признаки появления "умных денег"

Фото: Pixabay
Цена биткоина достигнет отметки 8000 долларов: эксперт дал прогноз на 2019 год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg Криптовалюта Майк Новограц подчеркнул, что в начале весны на рынке будут видны признаки появления «умных денег»

Основатель Galaxy Digital Майк Новограц в разговоре с Bloomberg выразил мнение, что в марте этого года начнут запускаться кастодиальные решения для криптовалют, которые проложат путь институциональным деньгам.

"Создается вся необходимая архитектура, чтобы институты чувствовали себя комфортно", — отметил Новограц.

Он подчеркнул, что в начале весны на рынке будут видны признаки появления "умных денег". По его словам, только у инвестиционной компании Fidelity есть 200-300 клиентов, которых интересуют инвестиции в биткоин. Однако, отмечает он, крупный капитал будет заходить на рынок постепенно, поскольку "китам" свойственна осторожность.

"В течение ближайших 6-12 месяцев вы увидите как институты начнут вкладывать небольшие суммы в цифровые валюты, — делится мнением криптоэнтузиаст. —Небольшие суммы институциональных средств — это большие деньги".

Повышение спроса неизбежно отразится на цене — благодаря институциональным деньгам цена биткоина достигнет отметки $8000, уверен Новограц. После этого, будучи "цифровым золотом", биткоин станет еще больше выделяться на фоне остальных криптовалют.

Рассуждая о затяжной "криптозиме", основатель Galaxy Digital сказал, что прошлый год продемонстрировал то, "насколько болезненными могут быть лопающиеся пузыри". Теперь, когда безумие розничных инвесторов сошло на нет, а вместе с ним и завышенные цены тысяч цифровых активов, отрасль подготавливается к структурному сдвигу от "народной революции к институционализации".

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты. Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения.

Напомним, сайт "Сегодня" уже сообщал о прогнозах специалистов относительно биткоина в будущем.

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Тег прогноз, биткоин, криптовалюта

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