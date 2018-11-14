Центробанкам мира пора задуматься о выпуске цифровых валют – МВФ

Сегодня, 10:52

Государствам нужно идти в ногу со временем, уверена Лагард

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Центральным банкам мира следует изучить вопрос об эмиссии цифровых валют, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Различные центральные банки по всему миру всерьез рассматривают эти идеи, в том числе в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае. Они, как и МВФ, идут в ногу с изменениями и новым образом мышления", – сказала она на саммите АСЕАН в Сингапуре.

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По словам Лагард, государства и центральные банки могут найти свою роль в формирующейся цифровой экономике, чтобы избежать ситуации, когда "слишком много власти сконцентрировано в руках небольшого числа раздутых частных операторов платежей".

Лагард подчеркнула, что у МВФ нет полной уверенности в том, как следует работать с новыми видами платежей и валют, и что у центробанков могут возникнуть сложности. В частности, будет непросто найти баланс между защитой конфиденциальности пользователей валюты и мерами по предотвращению преступлений и нарушений.

Напомним, в Нацбанке Украины уже заговорили о внедрении национальной электронной валюты — е-гривни. НБУ даже установил сроки – до 2020 года. 

  • Е-деньги — это цифровые записи на электронном носителе (компьютеры, серверы блокчейна или карты с микропроцессорами), которыми рассчитываются за товары и услуги. Е-деньги вращаются в особой платежной системе — блокчейне. В отличие от банковских операций, перечисления е-денег осуществляются гораздо быстрее и стоят в разы дешевле из-за отсутствия комиссий. И безопаснее — технологию блокчейн на данный момент невозможно взломать.

В Нацбанке собираются уменьшить объем налички, поскольку ее дорого выпускать и обслуживать.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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