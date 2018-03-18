Цифровые валюты: где купить и как майнить биткоины

На майнинге биткоина можно заработать 100 долларов в месяц, на даше — 80

О том, сколько стоит биткоин, не слышал только глухой. Но мало кто знает, откуда появились цифровые деньги, как правильно покупать крипту и сколько можно заработать на майнинге. "Сегодня" вместе с экспертами крипторынка разобралась в этих вопросах.

Первой цифровой валютой стал биткоин. Создатель — Сатоши Накамото, но реальный это человек или группа специалистов, неясно. В 2008-м опубликовали white paper ("белую книгу"), содержащую принципы электронной платежной системы. Биткоин позиционировался как валюта децентрализованная и глобальная: он не подчиняется государствам/компаниям, а все участники биткоин-сети равны. Он прозрачен в проведении транзакций благодаря тому, что операции перемещения средств построены на технологии блокчейн — непрерывной последовательной цепочке инфоблоков. В блокчейне биткоина хранятся все транзакции, начиная с первого инфоблока, опубликованного в сети.

Получить биткоины позволяет майнинг — добыча валют с использованием сложных расчетов на ПК, она устанавливается как любая программа. Добывают крипту и на видеокартах: если соединить несколько видеоплат, выйдет майнинговая ферма. Также крипту добывают на асиках — оборудовании, созданном специально для майнинга.

"Всего, как говорят эксперты, можно добыть до 21 млн биткоинов: так заложено протоколами создателей. Уже намайнено 17 млн. Добыча биткоинов занимает много времени и требует мощного "железа", поэтому для заработка можно подключиться к майнинговым пулам. Хорошими считаются, например, пулы производителей оборудования. Тут майнеры крипту добывают сообща. А когда ПК завершает расчеты и добывает новую единицу валюты — участники пула получают вознаграждение", — рассказывает эксперт по майнингу Антон Сизых.

Рабочее б/у оборудование для майнинга обойдется в $1000, затраты окупаются за год. Выгодно добывать биткоин, лайткоин, эфириум, даш.

"На биткоине зарабатывают $100—140 в месяц, на даше — $80—90", — говорит Сизых.

Старт: покупайте кошельки-флешки и выходите на биржи

Правила покупки криптовалют — отдельное искусство: здесь важно изучить работу крипторынка, чтобы не попасть в лапы мошенников. Поэтому давайте разберемся, как украинцам с зарплатами в гривне заходить в криптоинвестиции.

"Для начала выбираем банк для работы с криптобиржами. Можно оформить карточку, к примеру, в "Приватбанке" или Monobanke. Подойдет и гривневая карта других банков, но тут нужно проверить, проходят ли транзакции, поэтому сразу пополняем ее на 1—2 тыс. грн. Регистрируемся на биржах kuna или exmo: на этих сервисах есть кошельки, куда можно перевести гривни из банка и купить биткоин и другие криптовалюты", — поясняет криптотрейдер Владимир Хмура.

Когда человек получает криптоденьги, можно выходить на международные биржи.

"Лучше присмотреться к рейтинговым платформам — binance, bittrex, bitfinex. Но там регистрация иногда занимает несколько дней или недель, а для идентификации участника может потребоваться скан паспорта", — отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Кстати, во время торгов криптой на биржах инвестор теряет 3—5%. Это комиссии — за ввод-вывод средств, допуслуги сервисов. Если биржи неинтересны, есть обменники:

"На сервисе bestchange представлены около 40 обменников из Украины. Сервис гарантирует, что они проверены и работают исправно. Обмен идет в наличной и безналичной формах", — поясняет соорганизатор Ukrainian Blockchain Day Максим Онегин.

Сохранение криптоденег — тоже отдельная тема. Сейчас пользователи могут выбрать аппаратные и мультивалютные кошельки, а также полного узла.

Аппаратные кошельки напоминают флешки и стоят 60—70 евро (1920—2240 грн). Их производят компании Ledger, Trezor, Keep Key и др.

"Это физические кошельки. Доступ к устройству происходит через USB-порт или вай-фай. Операции защищены: даже ПК не имеет доступа к данным кошелька", — поясняет Онегин.

Безопасность флешки обеспечивают пин-код доступа к устройству; личный код доступа к кошельку (генерируется агрегатом); seed-фраза (мнемо-фраза). Это секретная фраза для восстановления доступа в случае утери ключей, которая состоит из 12, 18 или 24 случайных английских слов. Seed-ключи открывают доступ к кошелькам и других типов, поэтому владельцы "бумажников" заучивают фразы наизусть или хранят записки в сейфах.

Кошельки полного узла называют холодными или локальными. Но чтобы понять, как они работают, нужно понимать полный узел блокчейна. Как упоминалось, биткоин-сеть децентрализована и распределена между узлами (или ПК). Сейчас их насчитывается 12 098 в мире, и для обеспечения работы кошелька биткоина нужно установить на ПК полный узел блокчейна этой валюты. Надо зайти на bitcoin.com и скачать узел весом 150 гигабайт.

"Это позволит локально создать кошелек для биткоина и скопировать на флешку. Если компьютер сломается, узел можно закачать на другой ПК и дальше работать с кошельком", — разъясняет Онегин.

По его словам, локальные кошельки защищены лучше, но, к сожалению, они моновалютные:

"Чтобы сохранить биткоины, нужно скачать полный узел блокчейна для биткоина и создать для него кошелек. Для эфириума нужен узел этой валюты, и свой кошелек... В итоге на ПК хватит места для 1—2 криптовалют".

Услугу мультивалютных или горячих кошельков обеспечивают обменники и биржи. Здесь можно хранить 10—30 разных валют. Доступ есть с ПК и смартфона. Лучше работать с рейтинговыми онлайн-кошельками — Blockchain.info, Electrum, Mycelium, Exodus, Jaxx.

"Они защищены. Но такие кошельки могут подвергаться атакам хакеров, так что онлайн стоит хранить небольшие суммы", — говорит Онегин.

Хранение. Кошельки-флешки для крипты обойдутся в 60—70 евро

Крипта села на качели

Эксперты считают, что цифровая экономика пока находится в зачаточном состоянии, и это серьезно влияет на курсовые колебания и биткоина, и других криптовалют.

"Дело в том, что рынок очень изменчив: год назад курс биткоина стоил около $1200, а этой весной достиг $11,5 тыс. При этом в декабре валюта достигла вершин в $19,5 тыс. и потом снова просела (см. инфографику). Ежедневно колебания на рынке могут меняться на 10—20%, это тысячи долларов. И далеко не каждый участник этого рынка может следить за резкими скачками без нервного напряжения", — делится наблюдениями Андрей Забловский.

Эксперт поясняет изменчивость курса криптовалют зависимостью от внешних факторов и особенно — от новостного фона:

"Скажем, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, что крипта опасна, поскольку в силу анонимности может использоваться для отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. Из-за негативной оценки филантропа курс криптовалют может снизиться. Но как только в инфопространстве появилась новость, что Минфин Германии признал биткоин платежным средством и теперь, покупая товары в стране, люди будут платить НДС, а не налог с капитала, биткоин пошел в рост. К сожалению, зависимость поведения криптовалют от плохих/хороших месседжей в интернете можно считать их своеобразной ахиллесовой пятой. Ведь зная слабые места курсовых качелей, спекулянты могут неплохо зарабатывать на криптобиржах".

Изменчивость курса криптовалют создает настоящий ажиотаж на этом рынке, признает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

"В 2017-м была конечная фаза надувания пузыря. Курс рос без остановки, иногда прибавляя $1000 за считаные часы. Ежемесячная рентабельность майнинга составляла свыше 300%, и это без вложений в оборудование. Закладывалась недвижимость, брались кредиты для покупки криптовалюты... В итоге, согласно исследованию LendEDU, более 18% биткоинов были куплены через кредитные карты, а 22% имеют просрочку по платежам по кредиту", — описывает ситуацию аналитик.

Нездоровая активность привела к тому, что о криптовалютах начали говорить на госуровне, а банки стали изучать возможности применения технологии блокчейна в бизнесе. В итоге криптовалюту начали понемногу признавать.

"В декабре Чикагская биржа опционов и товарная биржа запустили фьючерсы (контракт, обязывающий купить/продать актив в будущем по фиксированной цене. — Авт.) на биткоин. С одной стороны, это официальное признание нового инструмента. С другой — инструмент страхования рисков торговли биткоинами. Значит, в торговлю могут подключаться новые игроки — инвестфонды", — говорит Шевчишин.

Но вместе с этим масштабы спекуляций и манипуляций на крипторынке достигают критических масштабов, предостерегают эксперты. Поэтому навести порядок в этой нише цифровой экономики можно только путем введения госрегулирования разных стран.

Куда движется курс биткоина

Неожиданный обвал биткоина зимой, с $19,5 тыс. до $6,2 тыс., вызвал шквал паники среди участников крипторынка. Одни инвесторы устроили распродажу валют, другие поспешили их приобрести. Эксперты поясняют резное падение курса попытками азиатских стран ввести ограничения на крипту.

"Южная Корея с примерной долей мировой торговли криптовалютой в 20—25% пыталась ограничить торговлю и кредитование под покупку криптовалюты, а позже хотела и вовсе запретить. Китай также намерен ограничить работу криптосектора: на страну приходится около 25% оборота криптовалют и где-то до 80% майнинговых мощностей в мире. Эти причины стали основным фоном для продаж криптовалют. Сюда можно добавить и частые отказы авторитетных людей, в том числе адептов криптовалют, от инвестиций в этот инструмент", — разъясняет Андрей Шевчишин.

Тем не менее вера в биткоин пока сохраняется.

"Спрос на криптовалюту останется. Открытые инвестфонды сохраняют капитал для инвестиций. Интересуются и опоздавшие инвесторы. Спрос обоснован тем, что эти валюты остаются анонимными и не имеют границ, а это важно для многих пользователей", — говорит Шевчишин.

Но сохранение спроса не обеспечит рост стоимости биткоина.

"Рынок замер в ожидании урегулирования, подстраиваясь к новым условиям. При жестком прямом запрете торговли в Китае и Корее курс может обрушиться. Если биткоин окажется на уровне ниже $8 тыс., из крипты выйдут спекулянты, а на отметке ниже $5 тыс. начнутся панические распродажи, которые могут отбросить курс к сотням долларов. Но когда крипторынок получит регулирование, цена может стабилизироваться", — считает финаналитик.

Правда, на каких отметках она стабилизируется, прогнозировать не берется никто.

Создание портфеля: ставьте на топов и не забывайте о монетах

Участники крипторынка уверены: успешно торговать биткоином и прочими цифровыми валютами может только опытный инвестор. Новичкам лучше присмотреться к длинным инвестициям — когда покупатель выбирает несколько перспективных криптовалют и замораживает их на виртуальном кошельке хотя бы на год.

"Через год-два можно посмотреть, вырос или упал курс валют. Если анализ показал, что какая-то крипта больше неинтересна — ее можно продать и заменить подающим надежды вариантом. В любом случае, если сформировать портфель криптоинвестиций грамотно, и произвести вложения в несколько валют, то в итоге можно не опасаться, что, к примеру, эфириум растет, а даш падает. Ведь баланс криптовложений за счет роста/падения отдельных валют будет сохранен", — поясняет нам эксперт Максим Онегин.

Но, формируя инвестпортфель из разных криптовалют, нужно учитывать одну особенность рынка: большая часть валют котируется в биткоине. Иначе говоря, если падает биткоин, он тянет за собой весь рынок.

"Поэтому при диверсификации вложений стоит выбирать максимально независимые друг от друга криптовалюты. Принимать взвешенные решения помогут аналитика, обзоры, новости криптофинансов", — уточняет Андрей Шевчишин.

Эксперты рекомендуют украинцам не вкладывать в криптоинвестиции более 10% сбережений:

"Виртуальные валюты считаются рисковым инвестинструментом, ведь курс может ежедневно резко расти/падать. Поэтому человек должен быть морально готов к тому, что валюта, на которую сделана ставка, может даже привести к серьезным убыткам. В этой ситуации инвестиции могут оказаться успешными, если абстрагироваться от вложений. То есть оптимально вкладывать в крипту лишь сумму, которую не жаль потерять из-за проблем на биржах — не более 5—10% свободных средств. Зато приятно, если криптовложения преумножится в 5—10 раз", — говорит Онегин.

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Если инвестировать сбережения в виртуальные валюты надолго, лучше рассматривать крипту, которая находится в первой десятке по капитализации (стоимость валют. — Авт.).

"Это эфириум, рипл, лайткоин, нео, монеро и др. Можно приобрести и сам биткоин, хотя даже нынешняя цена в $11,5 тыс. может быть многим не по карману. Тогда реально приобрести сатоши — стомиллионные монеты биткоина. К примеру, в начале весны 10 тыс. сатоши можно было купить за $1,2", — говорит Андрей Забловский.

Рекомендует присмотреться к топовым валютам и Шевчишин, поскольку криптой с капитализацией, скажем, в $1 млрд, сложно манипулировать.

"Львиная доля криптовалют остается мыльным пузырем. И чем меньше капитализация валюты, тем легче ею манипулировать, и выше риски потерять весь вложенный капитал. Поэтому лучше доверять деньги тем валютам, которые лидируют в капитализации, имеют большое число инвесторов и большую ликвидность — это не позволяет проводить явные манипуляции", — уточняет финаналитик.

А к такой форме инвестирования, как ICO ( первичное предложение монет. — Авт.), эксперты советуют относиться настороженно.

"Это своего рода краудфандинг. Инвесторам предлагают купить определенное количество валюты по низкой цене, а в обмен проекты обещают, скажем, через год, подготовить для криптомира некий товар/услугу. Но риск того, что та или иная команда так и не доведет дело до конца, очень высок. Поэтому прежде чем вкладывать средства в новый проект, нужно внимательно изучить историю команды, мнение аналитиков, и только потом принимать решение", — поясняет Максим Онегин.

По его словам, примером хорошего проекта с целью инвестирования может стать ожидающееся в этом году ICO мессенджера Telegram. А вот примеров плохих ICO масса.

Инвестиции. Покупаем валюты из первой десятки по капитализации

Юристы: следите за законами

Хотя юрстатус криптовалюты в Украине подвешен — биткоины не разрешают, но и не запрещают, — все же стоит обратить внимание на правовое поле, во избежание проблем с госорганами.

"У нас регулирование майнинга и криптоинвестиционной деятельности законодательно не закреплено. А если ссылаться на принцип свободы "Разрешено все, что не запрещено законом", следует, что законных ограничений для осуществления этой деятельности нет", — говорит адвокат АО "A.D.HOC" Денис Шкиптан.

Для уверенности, что человек совершает законную деятельность по майнингу и может доказать это правоохранителям, лучше зарегистрировать субъект хозяйствования. Можно стать предпринимателем как юр- или физлицо.

"В ФЛП оптимально выбрать 2-ю или 3-ю группу налогообложения и стать плательщиком единого налога. При этом в КВЭД можно взять такие направления, как сфера инфотехнологий и компьютерных систем, обработка данных, размещение информации на веб-узлах", — уточняет Шкиптан.

А вот в вопросе криптоинвестиций разобраться сложнее.

"Многие страны регулируют статус криптовалют на своей территории, поэтому могут получать прибыль. Но в Украине биткоинов с юридической точки зрения не существует, поэтому нет нормы, по которой человек нарушает закон, если не платит налог от продажи крипты", — говорит Шкиптан.

Тем не менее украинцы могут указать в декларации наличие крипты по примеру нардепов.