ConsenSys даст 500 тысяч долларов на инфраструктурные Ethereum-проекты

Программа ConsenSys направлена на то, чтобы удовлетворить потребности сети Ethereum в "улучшенной функциональности при большом масштабе"

В пятницу на конференции DevCon4 основатель ConsenSys Джозеф Лубин анонсировал грантовую программу ConsenSys Grants на 500 тысяч долларов для поддержки проектов на базе Ethereum. Гранты суммой в 10 и 25 тысяч долларов начнут выдаваться в 2019 году, пишет ETHNews.

Программа грантов "направлена на каждый элемент экосистемы Ethereum" и технологии блокчейн – от создания СМИ до блокчейн-образования. Компания ConsenSys была основана Джозефом Лубиным в 2015 году и в данный момент насчитывает свыше 1 100 сотрудников.

Гранты будут распределены через платформу Gitcoin – это, согласно её сайту, "сообщество разработчиков, где они могут сотрудничать и при помощи наград монетизировать свои навыки, работая над проектами с открытым кодом". Как сообщается в пресс-релизе, программа ConsenSys направлена на то, чтобы удовлетворить потребности сети Ethereum в "улучшенной функциональности при большом масштабе".

При помощи этих грантов ConsenSys "будет поддерживать проекты в таких областях, как инфраструктура, исследования, опыт пользователя, разработки, совместимость и инструменты для разработчиков". Категории также "будут определяться сообществом Ethereum".

ConsenSys имеет множество ответвлений, включая ConsenSys Ventures и ConsenSys Academy. Первая фирма в конце 2017 года начала напрямую инвестировать в развивающиеся блокчейн-компании, разрабатывающие свои технологии на базе Ethereum, а в мае 2018 года официально запустила бизнес-акселератор Tachyon. Вторая же в сентябре 2018 года заключила партнерство с образовательной платформой Coursera, чтобы создать на ней нетехнический курс о блокчейне.

Недавно ConsenSys приобрела космическую компанию Planetary Resources.

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