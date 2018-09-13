Эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения

Лубин считает, что взрывной рост 2017 года связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались "чрезмерно воодушевлены этим"

В течение последних недель на фоне обновления многими криптовалютами своих годовых минимумов один из сооснователей Ethereum попытался убедить популярные СМИ в том, что сегмент цифровых активов по-прежнему ждет большое будущее. В разговоре с CNN в этот вторник Джозеф Лубин осветил текущее положение рынка криптовалют и перспективы как Ethereum, так и технологии в целом.

Основатель одного из ведущих блокчейн-стартапов ConsenSys Лубин начал с рассказа о том, что стало причиной последнего взлета рынка криптовалют и его последующего снижения. Лубин считает, что взрывной рост 2017 года связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались "чрезмерно воодушевлены этим".

В то время как экономисты видели в росте рынка криптовалют признаки образования пузыря, разработчики ожидали, что такая динамика поможет привлечь к технологии только положительное внимание, но не дурную славу.

"Взлеты привлекают много внимания к нашему пространству, множество технических специалистов, предпринимателей и потребителей, поэтому всё это очень хорошо. Сейчас мы наблюдаем очень бурную деятельность, и это благодаря взлёту в прошлом году. Таким образом, мы совершенствуем различные области своей экосистемы, чтобы подготовиться к новому внушительному росту", – заявил он.

Говоря о распространении знаний в области блокчейна, Лубин заметил, что обычному потребителю не обязательно разбираться в принципах работы технологии, оставив эту прерогативу разработчикам. Пользователям же следует больше интересоваться децентрализованными приложениями, где блокчейн, в частности Ethereum, находит непосредственное применение.

Комментируя недавнее заявление Виталика Бутерина, согласно которому возможности для тысячекратного роста в блокчейн-пространстве уже исчерпаны, Лубин, признав заслуги разработчика, заметил, что его мнение не являет собой неоспоримую истину.

"Это технология, которая в течение ближайших десятилетий будет влиять на экономику, общественные и политические системы. Мы пока находимся в самом начале. Эта технология ещё довольно незрела, поэтому будет такое развитие, что всё, что является активом сегодня, в будущем, возможно, будет представлено в виде крипто-актива, так что перспективы поистине велики", – сказал он.

Напомним, аналитическая и консультационная компания GreySpark Partners опубликовала результаты исследования рынка первичных предложений монет и оказалось, что почти половина проектов с начала 2017 года не сумели собрать средства. При этом более 40% ICO-проектов удалось привлечь более $1 млн.

Также мы писали, что Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна.

Как сообщалось, международная банковская фирма Standard Chartered заключила соглашение с финансовым крылом производственного гиганта Siemens в рамках пилотного проекта по использованию блокчейна для выпуска банковских гарантий в сфере международных расчетов по торговым операциям.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.