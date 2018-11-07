Эксперт сделал неожиданный прогноз курса Bitcoin

Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что в 2019 году цена биткоина взлетит до $20 000, поскольку криптовалютами заинтересовались институциональные инвесторы.

"Биткоин должен преодолеть $6800, а после этого к концу года цена может дойти до $8800-$9000. До конца первого квартала цена вырастет до $10 000, а далее нас ждут новые вершины — $20 000 и более", — поделился своими предположениями Новограц с изданием Financial News.

Новограц верит, что запуск платформ Fidelity Digital Assets и Bakkt привлечет новых инвесторов в индустрию.

Майк, будучи успешным криптоинвестором, уже делал заявления о росте цены ранее. В ноябре прошлого года, когда биткоин буквально взлетел, он говорил, что к концу 2018 не стоит удивляться цене в $40 000 за биткоин.

По мнению миллиардера, главным фактором грядущего роста станет развитие нормативно-правовой базы для индустрии. Это, в свою очередь, устранит регуляторную неопределенность, поспособствует привлечению крупных инвесторов и отпугнет мошенников.

Так, крупнейшая инвестиционная компания BlackRock отказалась предлагать ETF своим клиентам до создания соответствующей правовой базы, как заявил в начале ноября глава компании Ларри Флинк.

Стоит отметить, что далеко не все разделяют точку зрения Новограца. Глава платформы BitMEX Артур Хэйес считает, что рынок может падать еще около полутора лет.

Напомним, курс Bitcoin резко упал, ТОП-5 криптовалют оказались в "красной зоне". Основные криптовалюты дешевеют вслед за резким падением стоимости биткоина.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.