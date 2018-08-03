Эксперт сделал прогноз по биткоину на год

Хотя некоторые аналитики утверждают, что биткоин уже нашел свой краткосрочный минимум, это не означает, что до конца года криптовалюта сможет обновить исторический максимум.

Как отмечает экономист и трейдер Тур Демеестер в публикации на Medium, рынку может потребоваться более длительный период, чтобы поглотить 36-месячное ралли, в ходе которого курс биткоина поднялся от $250 до пика около отметки $20 000 в декабре 2017 года.

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Демеестер предполагает, что текущий год будет вспоминаться как период, характеризующийся трудностями становления, выходом неуверенных инвесторов, продолжающимися попытками регуляторов угнаться за стремительными изменениями и постепенным совершенствованием инфраструктуры.

Свою точку зрения он подкрепляет несколькими фактами, в том числе конкуренцией на рынке майнинга биткоина, растущей, несмотря на снижение цены криптовалюты. По его оценкам, доходность майнеров биткоина с января упала на 90%, и именно с этим фактором связаны "значительные объемы" давления, оказываемого продавцами на рынок.

В то время как майнеры продолжают ликвидировать свои активы, ни розничные инвесторы, ни крупные учреждения не демонстрируют достаточного покупательного интереса, который позволил бы рассчитывать на возобновление уверенного роста.

Согласно недавнему исследованию Gallup и Wells Fargo, менее половины процента американских инвесторов рассматривают возможность покупки биткоина в обозримом будущем, а число запросов по биткоину в Google в настоящее время даже ниже, чем на том же отрезке в прошлом году, не говоря уже о показателях четвертого квартала. Кроме того, мерчанты сообщают о снижении прибылей от покупок с помощью биткоина на 50% относительно осени прошлого года, что может являться индикатором как стремления инвесторов удерживать криптовалюту, так и малого интереса к ней.

Вместе с тем, снижение активности розничных инвесторов не компенсируется притоком фондов и прочих финансовых учреждений. Как отмечает Демеестер, в последние месяцы действительно произошел всплеск интереса институциональных инвесторов к сектору криптовалют, однако они "с такой же готовностью открывают короткую позицию, как и длинную". Компании, которые обычно делают долгосрочные вложения, такие как пенсионные или паевые фонды, по-прежнему остаются вне этого рынка.

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Технические перспективы биткоина тоже вызывают у Демеестера сомнения. Он заявляет, что уровень сетевой ценности по Меткалфу, которым измеряется ценность сети относительно пользовательской активности, и уровень сетевой ценности относительно транзакций свидетельствуют о том, что биткоин переоценён относительно сегодняшнего уровня его практической ценности.

Основываясь на описанной совокупности факторов, Демеестер, сохраняющий оптимистичный настрой по поводу рынка криптолют в долгосрочной перспективе, предполагает, что цена биткоина на протяжении оставшейся части 2018 года, в лучшем случае, продолжит колебаться и даже может возобновить падение, прежде чем вновь начнёт расти в 2019 году или позднее.

Напомним, эксперт предсказал крах большинства криптовалют.

Ранее мы писали, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.