Еще одна страна решила запустить национальную криптовалюту

Сегодня, 16:45

Власти государства настроились на создание замены традиционным платежным системам

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Власти Камбоджи вдохновились примером Венесуэлы, которая первой в мире запустила национальную криптовалюту. В пресс-релизе предстоящего саммита ASEAN 2018 Blockchain, который состоится 7 марта в Пномпене, говорится, что на мероприятии ожидается "значимое" объявление о выпуске нового средства платежа под названием Entapay.

По словам организаторов, проект после его запуска имеет возможность "заменить" платежных гигантов.

"Ожидается, что Entapay станет связующим звеном между внедрением платежей в криптовалюте и реальным миром. У нее есть большой потенциал, чтобы даже заменить Visa в качестве новой массовой системы осуществления платежей", – утверждают они.

Запуск обеспеченной нефтью венесуэльской криптовалюты Petro произошел в конце февраля и вызвал неоднозначную реакцию мирового сообщества. Вскоре после запуска правительство страны заявило, что в первый же день продало токены Petro на 735 млн долларов и вводит их в реальный оборот государства, в то время как многие вообще сомневаются, что стране удалось извлечь хоть какую-то выгоду.

Камбоджийское правительство тем временем напрямую связывает свое вдохновение с шагом Венесуэлы, намереваясь "следовать ее примеру" при выпуске токенов Entapay.

На прошлой неделе крошечное тихоокеанское государство Маршалловы Острова заявило о выпуске собственной криптовалюты. Токен под названием Sovereign будет ходить в стране наряду с долларом США и служить для предоставления социальных льгот населению около 53 тысяч человек.
Камбоджа, криптовалюта, криптовалюты, Entapay
Источники:

Bitcoinist, Bits Media

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