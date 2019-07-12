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"Есть только одна настоящая валюта": Трамп раскритиковал биткоин и криптоденьги от Facebook

12 июля, 09:35

Президент США призвал социальную сеть получить банковскую лицензию

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Cтоимость биткоина не имеет реальной ценности, а планирующей выпустить криптовалюту компании Facebook следует получить банковскую лицензию. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, они не являются деньгами, и их стоимость очень изменчива и основана  на воздухе. Нерегулируемые криптоактивы облегчают противоправные действия, включая торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность. <...> У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильна", – считает Трамп.

Он уверен, что новая криптовалюта от Facebook будет ненадежной.

"У Libra будет мало репутации или надежности. Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны запрашивать банковскую лицензию и подчиняться всем банковским правилам, как и другие банки – и национальные, и международные", – добавил Трамп.

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Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook уже засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

Кроме того, ситуация с Libra уже привлекла к себе внимание в Вашингтоне. Председатель комитета по финансовым услугам Белого дома Максин Уотерс быстро назначил слушания для изучения этого вопроса и велел Facebook прекратить разработку проекта, пока не будут получены ответы на многие вопросы.

Ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica:

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Тег Facebook, Трамп, Дональд Трамп, биткоин, Bitcoin, криптовалюты, Libra

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