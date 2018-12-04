Эстония ужесточает законодательство в области регулирования криптовалют

Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег

Министерство финансов Эстонии в скором времени внесет поправки в недавно принятый Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, которые будут направлены и на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и, как отмечается, соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег.

Ранее его положения включали в себя "поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с использованием альтернативных платежных механизмов", однако теперь они будут расширены на "поставщиков услуг в сфере обмена виртуальных валют" и "поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с применением виртуальных валют".

По заявлению Службы финансового надзора Эстонии, криптовалюты и компании, предлагающие услуги в этой области, несут риски отмывания денег, что и стало одной из причин внесения последних законодательных инициатив.

В прошлом Эстония планировала запустить государственную цифровую валюту Estcoin, однако летом этого года отказалась от этих планов после критики со стороны главы ЕЦБ Марио Драги и других высокопоставленных представителей банковского сектора.

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