Эстония ужесточает законодательство в области регулирования криптовалют

Сегодня, 00:14

Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство финансов Эстонии в скором времени внесет поправки в недавно принятый Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, которые будут направлены и на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и, как отмечается, соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег.

Ранее его положения включали в себя "поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с использованием альтернативных платежных механизмов", однако теперь они будут расширены на "поставщиков услуг в сфере обмена виртуальных валют" и "поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с применением виртуальных валют".

По заявлению Службы финансового надзора Эстонии, криптовалюты и компании, предлагающие услуги в этой области, несут риски отмывания денег, что и стало одной из причин внесения последних законодательных инициатив.

В прошлом Эстония планировала запустить государственную цифровую валюту Estcoin, однако летом этого года отказалась от этих планов после критики со стороны главы ЕЦБ Марио Драги и других высокопоставленных представителей банковского сектора.

Напомним, Минфин США впервые включил в санкционный список биткоин-адреса. Впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища.

Ранее мы писали, что биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.
Эстония, законодательство, криптовалюта, криптовалюты

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