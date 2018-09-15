Ethereum запустил интерактивную блокчейн-карту мира

За первые сутки работы приложения пользователи добавили более 500 "объектов повышенного интереса"

В сети Ethereum запущено блокчейн-приложение FOAM по составлению карт местности с использованием технологии смарт-контрактов. Об этом сообщает CoinDesk.

Пользователи регистрируют точки на карте FOAM, используя криптографический метод под названием доказательство местоположения (Proof-of-Location). За каждую новую точку на карте пользователи получают внутренние токены системы. Кроме того, токены применяются и в механизме контроля качества, позволяющего подтверждать или опровергать правильность недавно добавленных точек.

"Вывод токенов будет доступен через 45 дней с момента запуска протокола, чтобы предотвратить спекуляции. Обналичить токены смогут держатели FOAM, которые разместили минимум 10 точек на карте", — отметили представители компании.

Неподтвержденные локации уже начали появляться на карте в районе Нью-Йорка и Берлина. За первые сутки работы приложения пользователи добавили более 500 "объектов повышенного интереса".

По мнению CEO FOAM Райана Джона Кинга, централизованные картографические сервисы, такие как GPS, уязвимы и ненадежны, а FOAM может использоваться для реализации нескольких сценариев в реальном мире, начиная играми и заканчивая управлением логистическими цепями.

Напомним, японский гигант GMO запустил биткоин-биржу для торговли в режиме реального времени. На данный момент площадка поддерживает только биткоин.

Также мы писали, что крупнейший банковский конгломерат США разработал новый механизм для инвестирования в биткоин. Криптовалюты будут храниться у отдельного кастодиана.

Как мы сообщали ранее, в Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне.