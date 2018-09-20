Европол предупредил граждан о крипто-взломах и незаконном майнинге

В документе отмечается, что некоторые террористические группы пытаются привлечь деньги при помощи криптовалют

Европол в своем новом отчете "Оценка угроз организованной интернет-преступности в 2018 году", опубликованном в среду, предупредил о росте угроз, связанных с криптовалютными взломами, вымогательством и вредоносными программами для майнинга криптовалют. Согласно отчету, поскольку финансовые технологии приобретают все большее распространение, риск того, что криптовалютные сбережения граждан и крипто-бирж станут мишенью преступников, становится выше.

В своих предыдущих докладах Европол отмечал, что онлайн-преступники начали чаще использовать криптовалюты для финансирования незаконной деятельности. В частности, биткоин потерял долю на рынке как раз из-за альтернатив с улучшенной защитой приватности – вроде Zcash и Monero, считают в ведомстве. Однако, биткоин "по-прежнему остается главной криптовалютой, с которой приходится иметь дело правоохранителям", – говорится в новом отчете.

В документе также отмечается, что некоторые террористические группы пытаются привлечь деньги при помощи криптовалют, но к настоящему времени случаи их использования для финансирования терактов в Европе зафиксированы не были.

"Несмотря на очевидную возможность такого развития событий, ни одна из атак, проведенных на европейской территории, не была профинансирована при помощи криптовалют, – пишет Европол. – Использование криптовалют террористами ограничивается небольшими транзакциями, тогда как их главное финансирование по-прежнему идёт через обычные банковские службы и службы денежных переводов".

Кроме того, по данным Европола, для криптовалютных бирж, майнеров и других пользователей растут риски хакерских атак и даже "кражи средств и вымогательства личных данных".

В отчете также говорится о предполагаемых рисках для децентрализованных бирж, которые не контролируются какой-либо централизованной организацией: "Лица, занимающиеся отмыванием денег, начали использовать криптовалюты, и их деятельность значительно упростилась благодаря, к примеру, децентрализованным биржам, позволяющим обмениваться средствами, не соблюдая правила идентификации. Именно благодаря приватным криптовалютам в конце концов устареют миксер-сервисы для виртуальных валют".

Авторы отчёта упомянули и о том, что всё большую популярность среди киберпреступников набирают незаконные программы для майнинга криптовалют или т.н. "криптоджекинга".

Согласно новой статистике, количество кибератак, целью которых является установка на устройства интернет-пользователей программ для майнинга криптовалют, с июня 2017 года по июнь 2018 года увеличилось на 956%, обойдя даже случаи использования ПО для вымогательства денег. Впрочем, программы-вымогатели, по утверждению Европола, остаются "ключевой угрозой в сводках правоохранительных органов и представителей индустрии".

Согласно отчету, незаконное майнинг-ПО, скрывающееся в коде сайтов, создаёт "дополнительные потоки дохода, а следовательно и мотивацию для атакующих взламывать полноценные сайты для использования их систем работы с посетителями".

Авторы отчета также предупреждают, что незаконный майнинг вскоре станет "обычным и малорискованным источником дохода для киберпреступников".

Напомним, необычный ботнет уничтожает программы для скрытого майнинга. Программа распространяется через открытые порты, а затем удаляет com.ufo.miner, если находит его.

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