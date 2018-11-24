Евросоюз создает блокчейн-ассоциацию с участием крупнейших банков

IATBA приступит к работе в первом квартале 2019 года, и ее запуску будет предшествовать запуск тематического форума

Пять крупнейших европейских банков, в том числе испанский банковский гигант BBVA, получили приглашение присоединиться к Международной ассоциации доверенных блокчейн-приложений стран Европейского союза (IATBA). Об этом представители банка сообщили в официальном пресс-релизе.

Ожидается, что IATBA приступит к работе в первом квартале 2019 года, и ее запуску будет предшествовать запуск тематического форума.

Примечательно, названия других банков, вовлеченных в инициативу, пока не названы, и сообщение от BBVA является единственным по этому вопросу.

IATBA будет заниматься разработкой протоколов для блокчейна и продвижением технологии на международном уровне. Помимо финансовых учреждений к ассоциации присоединятся представители государственного и частного секторов. Поддержка со стороны экспертов в области технологии распределенного реестра поможет им вносить вклад в разработку стратегии ЕС в отношении блокчейна.

"Ассоциация может сыграть важную роль в области создания передовой практики и стандартов блокчейна, а также предотвращения фрагментации и неопределенности регулирования технологии на европейском уровне", — заявил руководитель отдела исследований и развития цифрового бизнеса BBVA Карлос Кучковски.

Инициатива была анонсирована в ходе прошедшего недавно в Брюсселе круглого стола ЕС под названием "Объединение отраслей в Европе для внедрения технологии блокчейна".

Напомним, в начале апреля свыше 20 государств Евросоюза подписали декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий, в рамках которого намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенного реестра для государственного и частного секторов.

В июльском докладе представители Европейской банковской организации заявили, что применение смарт-контрактов и технологии распределенного реестра при проведении трансграничных транзакций может решить множество проблем финансовой отрасли.

Напомним, курс Bitcoin снижается – криптовалюта опустилась ниже психологической отметки в 5000 долларов. Биткоин не стоил так мало с начала октября 2017 года – периода, который предшествовал бурному подорожанию криптовалюты.

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