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Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап

Сегодня, 05:34

Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне

Фото: Pixabay
Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e1/d7e/5c58e1d7eaf71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e1/d7e/5c58e1d7eaf71.jpg Криптовалюта Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне

Facebook сделал свое первое приобретение в области блокчейна, пишет портал Cheddar. Без каких-либо анонсов под его контроль перешла команда небольшого стартапа Chainspace, основанного исследователями из Университетского колледжа Лондона.

Согласно описанию, Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне. В white paper проекта говорится, что он разрабатывает "платформу на базе технологии распределенного реестра для высоконадёжной и прозрачной обработки транзакций в децентрализованных системах".

"Приобретение команды Chainspace является наиболее ярким к сегодняшнему дню свидетельством намерения Facebook стать крупным игроком в сфере зарождающейся технологии", – отмечает Cheddar.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что четыре из пяти авторов white paper Chainspace станут членами блокчейн-группы Facebook. Двое из них уже указали в качестве текущего места работы лондонский офис социальной сети.

Недавно на сайте Chainspace появилась информация о том, что проект "собирается заняться чем-то новым". По словам источников, проект будет ликвидирован, поскольку большая часть его сотрудников теперь работает на Facebook. Как социальная сеть будет расплачиваться со стартапом, неизвестно. Источники утверждают, что до этого Chainspace находился в процессе сбора первичного финансирования и ориентировался на сумму, не превышающую $4 млн.

Представитель пресс-службы Facebook подтвердил информацию о найме членов команды Chainspace, но отказался вдаваться в подробности. Он также отметил, что технологию стартапа компания приобретать не планирует, и сослался на более ранее официальное заявление: "Как и многие другие компании, Facebook рассматривает возможности применения блокчейна. Наша новая небольшая команда изучает различные сценарии использования технологии. Пока нам больше нечем поделиться".

В настоящее время блокчейн-подразделение Facebook, предположительно, насчитывает свыше 40 сотрудников. В конце прошлого года стало известно, что компания может разрабатывать стейблкоин для осуществления переводов в мессенджере WhatsApp.

Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

Также мы писали, что WordPress запустит платформу для новостных сайтов с инструментами на базе технологии блокчейн. Проект получил $2,4 млн инвестиций от нескольких крупных компаний.

Ранее мы писали, что BloqLabs создаст платформу для автоматизированной добычи криптовалют. Компания приглашает к бесплатному бета-тестированию всех желающих.

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Тег facebook, стартап, блокчейн

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