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Facebook запускает криптовалюту: соцсеть назвала сроки и раскрыла подробности

18 июня, 14:47

Цифровая валюта будет называться Libra, работать на блокчейне и иметь особую интеграцию с социальной сетью

Фото: Getty Images

Компания Facebook, в которой обсуждают отставку Марка Цукерберга, планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Речь об этом идет в сообщении, опубликованном в официальном блоге этой социальной сети.

"Мы предполагаем запустить валюту в 2020 году", - отметили в Facebook. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения. Представители компании считают, что сделать перевод цифровой валюты должно быть так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон".

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.

При этом исследователи Diar отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной.

Ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Тег Facebook, криптовалюта, WhatsApp, Facebook Messenger, блокчейн, Messenger

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