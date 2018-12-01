Фильм по роману Пелевина "Ампир V" собрал 3,5 миллиона евро через ICO

Сегодня, 05:41

Режиссер Виктор Гинзбург считает, что кино станет независимым, когда зрители станут инвесторами

Фото: Soyuz.ru
Фото: Soyuz.ru

Команда ICO "Ампир V" досрочно завершила кампанию из-за превышения хардкапа. 145 участников ICO инвестировали 32 175 ETH (на момент завершения кампании: 3 506 801 евро) при хардкапе в 3 360 000 евро. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Представители "Ампир V" уже начали процедуру листинга токена Bablos на криптовалютных биржах EXMO.com и INDX.ru. Владельцы купленных в ходе ICO или на бирже 100 Bablos смогут попасть на закрытую премьеру экранизации одноименного романа Виктора Пелевина.

"Это потрясающий результат для киноиндустрии, прежде закрытой для инвестиций. Надеюсь, наш опыт станет прецедентом для киноиндустрии и она начнет меняться в сторону открытости и прозрачности. Мы считаем, что кино станет независимым, когда зрители станут инвесторами", — прокомментировал ситуацию режиссер "Ампир V" Виктор Гинзбург.

В сентябре ICO "Ампир V" привлекло 2000 ETH на старте кампании.

Как сообщалось, суд США приравнял ICO к ценным бумагам. Судья постановил, что ICO подпадают под требования законов о ценных бумагах в контексте уголовного права.

Напомним, биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов. По прогнозу директора BitPay, следующий год готовит для криптовалютной индустрии "незабываемые моменты".
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Источник:

Forklog

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