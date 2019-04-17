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Forbes назвал 50 компаний-миллиардеров, использующих блокчейн

Сегодня, 22:28

Технология помогает упростить ведение бизнеса

Фото: Pixabay

Журнал Forbes опубликовал список компаний с капитализацией более $1 млрд, применяющих в своей деятельности технологию распределенного реестра.

В перечень включены непосредственно блокчейн- и криптокомпании, а также представители мира традиционных финансов, включая Amazon, Walmart, Facebook, Mastercard, Microsoft, Nestle и Google.

Большинство компаний-миллиардеров предпочитают использовать блокчейн-решения для корпоративных клиентов — Hyperledger Fabric, Corda, IBM Blockchain и вариации блокчейна Ethereum — Parity и Quorum. Некоторые компании, такие как Facebook и Mastercard, разрабатывают собственные DLT-решения.

Как отмечает Forbes, технология блокчейн помогает компаниям упростить ведение бизнеса. Например, Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DCTT), ежедневно ведущая учет 90 млн транзакций, благодаря блокчейну AxCore может не дублировать процедуры и отказаться от необходимости согласования данных.

Напомним, в феврале Forbes включил в список Fintech 50 криптовалютные стартапы Coinbase, Circle, Gemini, Ripple и Bitfury и провайдера блокчейн-инфраструктуры Axoni.

Также мы писали, что список самых молодых миллиардеров по версии журнала Forbes возглавила 21-летняя модель и предприниматель Кайли Дженнер с состоянием в 1 млрд долларов.

Также мы писали, что в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер. Теперь первое место занимает председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Согласно данным издания, его состояние увеличилось с 18 млрд долларов в 2018 году до 24 млрд долларов. В мировом рейтинге он занял 32-е место.

В мировом рейтинге лидирующую позицию сохранил глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает 131 млрд долларов. На втором месте – основатель Microsoft Билл Гейтс (96,5 млрд долларов), на третьем – Уоррен Баффетт (82,5 млрд долларов).

На четвертом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно (76 млрд долларов), пятую строчку занял мексиканский бизнесмен Карлос Слим (66 млрд долларов).

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Тег facebook, microsoft, IBM, топ, MasterCard, Amazon, Nestle, стартапы, fabric, Walmart, Ripple, Ethereum, Forbes

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Источник:

Forklog

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