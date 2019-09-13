Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Предложение о создании государственной цифровой валюты уже вынесено на заседание Еврогруппы

Фото: TaxRebate.org.uk / Flickr

Франция предложила "создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту", и "запретить использование в ЕС криптовалюты "Facebook" – Libra с целью защиты своего финансового суверенитета". Об этом заявил замглавы министр финансов Франции по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Он подчеркнул, что это предложение о создании государственной цифровой валюты уже вынесено на заседание Еврогруппы и "будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне".

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Напомним, в Нацбанке Украины уже заговорили овнедрении национальной электронной валюты — е-гривни. НБУ даже установил сроки – до 2020 года.

Е-деньги — это цифровые записи на электронном носителе (компьютеры, серверы блокчейна или карты с микропроцессорами), которыми рассчитываются за товары и услуги. Е-деньги вращаются в особой платежной системе — блокчейне. В отличие от банковских операций, перечисления е-денег осуществляются гораздо быстрее и стоят в разы дешевле из-за отсутствия комиссий. И безопаснее — технологию блокчейн на данный момент невозможно взломать.

В Нацбанке собираются уменьшить объем налички, поскольку ее дорого выпускать и обслуживать.

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