Google добавил Bitcoin, Ethereum и Litecoin в конвертер валют

Вчера, 05:37

По умолчанию сервис показывает курс по отношению к местной валюте

Google добавил Bitcoin, Ethereum и Litecoin в конвертер валют

Поисковый гигант Google добавил биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в свой конвертер валют. Система также автоматически отображает конвертер при запросах "биткоин", "Litecoin" и "Bitcoin Cash". По умолчанию сервис показывает курс по отношению к местной валюте.

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Отметим, курсы криптовалют в конвертере Google несколько отличаются от данных популярного аналитического портала CoinMarketCap. Также на русском языке цифровые валюты подписаны как "биткойн", "биткойн кэш", "лайткоин" и "этер".

Как сообщалось, цена Bitcoin преодолела отметку в 7500 долларов.

Как сообщалось, что курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.
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