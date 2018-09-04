Google выпустил инструмент для анализа данных в блокчейне Ethereum
Компания также разработал новый интерфейс для визуализации смарт-контрактов
Google не желает отставать от развития технологии блокчейн. Спустя несколько месяцев с момента добавления в BigQuery (прим. – инструмент Google для работы с базами данных) возможности анализировать данные биткоина компания представила новый плагин, позволяющий делать то же самое с данными блокчейна Ethereum. Об этом пишет TheNextWeb.
Google предоставил пользователям новую возможность напрямую взаимодействовать с данными Ethereum. Уже есть сервисы, показывающие данные о транзакциях и адресах кошельков, но до сих пор анализ всего спектра данных, хранящихся в блокчейне Ethereum, был довольно проблематичным процессом. BigQuery, помимо прочего, умеет напрямую подключаться к клиенту Parity.
Теперь обычные пользователи Chrome могут прочесть все данные, хранящиеся в блокчейне Ethereum. BigQuery, к примеру, способен показать график всех трансферов Ethereum, включая стоимость транзакций (см. выше).
Такие графики наиболее полезны в принятии бизнес-решений – даже при разработке самой архитектуры Ethereum. Благодаря новому инструменту узнать о том, работает ли Ethereum на своем пределе и нуждается ли в апгрейде, можно с помощью лишь одного запроса базы данных.
Google также разработал новый интерфейс для визуализации смарт-контрактов. В качестве примера того, как BigQuery может создавать интересные графики трафика Ethereum, Google воспользовалась популярным dApp-приложением CryptoKitties.
Изображение ниже показывает игроков, которые владеют 10 или более цифровыми котятами. Размер "пузыря" указывает на их плодовитость. По сути, это всеобъемлющая инфографика родословной CryptoKitties.
Есть, впрочем, и менее легкомысленные примеры использования BigQuery. Так, инструмент Google может показать наглядный график активности конкретных токенов. График ниже показывает данные по трансферам ERC20-токена OmiseGo (OMG).
Большой синий всплеск соответствует эирдропу, во время которого единовременно на многие кошельки было прислано большое количество токенов OMG.
Google также добавил совершенно новую функцию – возможность сравнивать смарт-контракты, в частности по их функциональности. Таким образом, вместе со свободой действий, появившейся в момент интеграции Ethereum и BigQuery, в сервис было добавлено и большое количество новых аналитических инструментов.
Данные Ethereum, считываемые BigQuery, обновляются ежедневно. Чтобы пользоваться функциональностью BigQuery в полную силу, пользователю, определённо, понадобятся практические знания в программировании баз данных, т.к. все запросы выполняются при помощи SQL.
Google также готовится выпустить несколько других блокчейн-инструментов – недавно компания представила новый набор инструментов для разработчиков, нацеленный на то, чтобы упростить для своих клиентов создание смарт-контрактов и развёртку децентрализованных приложений.
Напомним, Google заключил соглашение о передаче данных про покупки пользователей.
Также мы писали, что создатель Javascript представил протокол совместимости криптовалют. Благодаря Universal Protocol Platform блокчейны смогут общаться между собой.
Вы сейчас просматриваете новость "Google выпустил инструмент для анализа данных в блокчейне Ethereum". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"