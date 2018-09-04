Google выпустил инструмент для анализа данных в блокчейне Ethereum

Google не желает отставать от развития технологии блокчейн. Спустя несколько месяцев с момента добавления в BigQuery (прим. – инструмент Google для работы с базами данных) возможности анализировать данные биткоина компания представила новый плагин, позволяющий делать то же самое с данными блокчейна Ethereum. Об этом пишет TheNextWeb.

Google предоставил пользователям новую возможность напрямую взаимодействовать с данными Ethereum. Уже есть сервисы, показывающие данные о транзакциях и адресах кошельков, но до сих пор анализ всего спектра данных, хранящихся в блокчейне Ethereum, был довольно проблематичным процессом. BigQuery, помимо прочего, умеет напрямую подключаться к клиенту Parity.

Теперь обычные пользователи Chrome могут прочесть все данные, хранящиеся в блокчейне Ethereum. BigQuery, к примеру, способен показать график всех трансферов Ethereum, включая стоимость транзакций (см. выше).

Такие графики наиболее полезны в принятии бизнес-решений – даже при разработке самой архитектуры Ethereum. Благодаря новому инструменту узнать о том, работает ли Ethereum на своем пределе и нуждается ли в апгрейде, можно с помощью лишь одного запроса базы данных.

Google также разработал новый интерфейс для визуализации смарт-контрактов. В качестве примера того, как BigQuery может создавать интересные графики трафика Ethereum, Google воспользовалась популярным dApp-приложением CryptoKitties.

Изображение ниже показывает игроков, которые владеют 10 или более цифровыми котятами. Размер "пузыря" указывает на их плодовитость. По сути, это всеобъемлющая инфографика родословной CryptoKitties.

Есть, впрочем, и менее легкомысленные примеры использования BigQuery. Так, инструмент Google может показать наглядный график активности конкретных токенов. График ниже показывает данные по трансферам ERC20-токена OmiseGo (OMG).

Большой синий всплеск соответствует эирдропу, во время которого единовременно на многие кошельки было прислано большое количество токенов OMG.

Google также добавил совершенно новую функцию – возможность сравнивать смарт-контракты, в частности по их функциональности. Таким образом, вместе со свободой действий, появившейся в момент интеграции Ethereum и BigQuery, в сервис было добавлено и большое количество новых аналитических инструментов.

Данные Ethereum, считываемые BigQuery, обновляются ежедневно. Чтобы пользоваться функциональностью BigQuery в полную силу, пользователю, определённо, понадобятся практические знания в программировании баз данных, т.к. все запросы выполняются при помощи SQL.

Google также готовится выпустить несколько других блокчейн-инструментов – недавно компания представила новый набор инструментов для разработчиков, нацеленный на то, чтобы упростить для своих клиентов создание смарт-контрактов и развёртку децентрализованных приложений.

Напомним, Google заключил соглашение о передаче данных про покупки пользователей.

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