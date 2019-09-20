Грозит 20 лет тюрьмы: "отца" популярной криптовалюты арестовали в США

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Пока проблемы с криптовалютой Facebook бьют по курсу биткоина, сооснователя другой топовой криптовалюты Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство, сообщает Forklog.

Так, прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии. За несколько дней до старта кампании он якобы потребовал дополнительные 17 000 Ethereum, пригрозив в случае отказа уничтожить репутацию проекта. Основатели предположительно согласились, а общая сумма "гонорара" достигла 30 000 Ethereum.

В марте 2018 года Нерайофф и некто Майкл Хлэди, которого сооснователь Ethereum представил как представителя разведывательного сообщества, якобы пригрозили тому же проекту полным уничтожением, если они не получат кредит в 10 000 Ethereum. Они предположительно получили средства и так их и не вернули.

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Теперь обвиняемых могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

К слову, ранее суд обязал самозваного создателя биткоина заплатить 4 млрд долларов в криптовалюте. Крейга Стивена Райта обвиняли в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана, который утверждал, что его семья обладает правами на владение более чем 1 млн биткоинов, которые добыл умерший Клейман.

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Суд не стал разбираться, действительно ли Райт является творцом главной криптовалюты, но адвокат Райта уверен, что решение суда это подтверждает.

Также известны случаи, когда аферисты наживались на именах создателей криптовалюты. Так, уже в 2018 году мошенник воспользовался именем основателя Ethereum и разбогател. Ему удалось обмануть несколько десятков пользователей соцсетей.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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