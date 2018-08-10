Хакер вымогал биткоины у клиентов порносайтов, угрожая шантажом

Сегодня, 05:22

Шантажист потправлял сообщения жертвам с угрозой разослать их близким и знакомым личную информацию в случае отказа переслать ему $1300 в криптовалюте

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Посвященный скам-проектам ресурс Bitcoin Whos Who опубликовал информацию о хакере, вымогающим у посетителей порносайтов биткоины.

Шантажист под ником Sextortion отправлял сообщения жертвам с угрозой разослать их близким и знакомым личную информацию в случае отказа переслать ему $1300 в криптовалюте.

"Я установил вредоносное ПО на порносайт, на который вы заходили. Пока вы просматривали видеоролики, на вашем браузере работал RDP (Team Viewer). Таким образом я получил доступ к вашему экрану и веб-камере. После этого вирус собрал информацию ваших контактов из Messenger, Microsoft Outlook, Facebook и почты", — говорится в сообщении.

Злоумышленник добавил, что у любителей взрослого контента есть всего три дня, чтобы произвести платеж на биткоин-кошелек 13GwZkEWSkHie8d6Ga3oXQcUvubDxRDcFg. Отметим, на указанный адрес еще не была произведена ни одна транзакция.

Sextortion также пообещал удалить компромат в случае выполнения условий.

"Если вы хотите получить доказательства, ответьте "Да!", и шесть ваших контактов немедленно получат видеозапись", — добавил хакер.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то от действий вымогателя.

Ранее исследователи обнаружили огромный ботнет, который мимикрирует под настоящие Twitter-аккаунты. Его аккаунты используются для продвижения мошеннических схем с использованием криптовалют.

Напомним, в США студент украл более 5 млн долларов в криптовалютах. Это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют, в котором используется так называемый "SIM-своппинг".

Также мы писали, что глава вьетнамской майнинговой фирмы скрылся с 35 млн долларов инвестиций.

Ранее в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларовВместо того чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов.
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Источник:

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