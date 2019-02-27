HTC начала продажу блокчейн-смартфонов

В EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах

Фото: twitter.com/htcexodus.

HTC начала продажу блокчейн-смартфонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/58c/0f2/5c758c0f205eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/58c/0f2/5c758c0f205eb.jpg 2019-02-27T04:15:00+02:00 Криптовалюта В EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах

Тайваньский производитель электроники HTC начал продавать блокчейн-смартфоны EXODUS 1 за фиатные валюты, Litecoin и Binance Coin. Цена гаджета составляет $699. Об этом представители компании заявили на конференции Mobile World Congress в Барселоне.

Отметим, что на данный момент EXODUS 1 продается только в онлайн-магазине, однако HTC уже ведет переговоры с операторами связи о физических продажах в их магазинах.

Одновременно с этим в EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах. Мобильный кошелек Zion также позволяет платежи через децентрализованные приложения.

При этом Zion работает в доверенной среде исполнения без связи с операционной системой самого телефона, что укрепляет безопасность кошелька.

С сегодняшнего дня EXODUS 1 также поддерживает децентрализованные приложения Decentraland и Etheremon.

Ранее мы писали, что Марк Цукерберг заинтересован в задействовании блокчейна в Facebook. Посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик.

Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

А южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы. Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.

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