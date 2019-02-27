HTC начала продажу блокчейн-смартфонов
В EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах
Тайваньский производитель электроники HTC начал продавать блокчейн-смартфоны EXODUS 1 за фиатные валюты, Litecoin и Binance Coin. Цена гаджета составляет $699. Об этом представители компании заявили на конференции Mobile World Congress в Барселоне.
Отметим, что на данный момент EXODUS 1 продается только в онлайн-магазине, однако HTC уже ведет переговоры с операторами связи о физических продажах в их магазинах.
Одновременно с этим в EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах. Мобильный кошелек Zion также позволяет платежи через децентрализованные приложения.
При этом Zion работает в доверенной среде исполнения без связи с операционной системой самого телефона, что укрепляет безопасность кошелька.
С сегодняшнего дня EXODUS 1 также поддерживает децентрализованные приложения Decentraland и Etheremon.
Ранее мы писали, что Марк Цукерберг заинтересован в задействовании блокчейна в Facebook. Посредники-корпорации потеряют возможность обрезать трафик.
Напомним, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".
А южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы. Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.
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