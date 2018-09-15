IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов

В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна

Корпорация IBM присоединилась к инициативе стартапа HACERA по созданию децентрализованного реестра блокчейн-проектов. Об этом говорится в официальном релизе, опубликованном компанией.

Проект "Безграничный реестр" ориентирован на обеспечение совместимости существующих технологий распределенного реестра. Он позволит регистрировать, находить блокчейн-решения и осуществлять транзакции между ними.

"Эта инициатива решает проблему резервирования названий блокчейн-проектов, открытости блокчейн-сетей и приложений и создает каталог функций и сервисов, относящихся к отдельным проектам", — отмечено в документе.

В команду разработчиков также вошли представители Intel, Huawei, Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.

Напомним, в конце августа IBM запустил платформу на базе протокола Stellar для мгновенных трансграничных платежей.

Ранее мы писали, что в Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций. NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.

Как сообщалось, Standard Chartered и Siemens переведут работу на блокчейн. Это упростит процессы и сделает международные расчеты по торговым операциям более отлаженными, быстрыми и эффективными.

Также напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.