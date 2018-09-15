IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов

Сегодня, 04:16

В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Корпорация IBM присоединилась к инициативе стартапа HACERA по созданию децентрализованного реестра блокчейн-проектов. Об этом говорится в официальном релизе, опубликованном компанией.

Проект "Безграничный реестр" ориентирован на обеспечение совместимости существующих технологий распределенного реестра. Он позволит регистрировать, находить блокчейн-решения и осуществлять транзакции между ними.

"Эта инициатива решает проблему резервирования названий блокчейн-проектов, открытости блокчейн-сетей и приложений и создает каталог функций и сервисов, относящихся к отдельным проектам", — отмечено в документе.

В команду разработчиков также вошли представители Intel, Huawei, Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна.

Напомним, в конце августа IBM запустил платформу на базе протокола Stellar для мгновенных трансграничных платежей.

Ранее мы писали, что в Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций. NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.

Как сообщалось, Standard Chartered и Siemens переведут работу на блокчейн. Это упростит процессы и сделает международные расчеты по торговым операциям более отлаженными, быстрыми и эффективными.

Также напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.
IBM, криптовалюта, INTEL, блокчейн, Huawei

Вы сейчас просматриваете новость "IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Huawei "потроллила" Apple. Фото: HuaweiMobile

Huawei высмеяли Apple за их новые iPhone

Вчера, 10:14

Производитель считает, что Apple выпустила смартфоны, ничем не отличающиеся от iPhone X

Украина

Дмитрий Полпуденко: "Самая главная новость – появление 5G"

"В Украине все в порядке, с людьми, деньгами и идеями": интервью с топ-менеджером Huawei

Вчера, 06:40

Дмитрий Полпуденко рассказал о строительстве "информационной ГТС", одном бите информации, спасающем от рака, и искусственном интеллекте, раскрывшем 2500-летнюю тайну Китая
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

В Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций

13 Сентября, 06:16

NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Почти половина ICO провалились, а 40 процентов собрали более 1 млн долларов - исследование

12 Сентября, 08:20

890 компаний, проводивших первичное предложение монет, не получили финансирования вообще
Загрузка...