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IBM задействует блокчейн для борьбы с засухой

Сегодня, 05:14

Датчики IoT будут отправлять данные о заборах воды на орбитальные спутники и хранить точную информацию в облачном блокчейне IBM

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.
IBM задействует блокчейн для борьбы с засухой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/350/7ae/5c63507ae1204.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/350/7ae/5c63507ae1204.jpg Криптовалюта Датчики IoT будут отправлять данные о заборах воды на орбитальные спутники и хранить точную информацию в облачном блокчейне IBM

Технологический гигант IBM совместно с экологической организацией Freshwater Trust и поставщиком IoT-решений SweetSense намерены в режиме реального времени измерять объемы грунтовых пресных вод в дельте реки Сан-Хоакин в Калифорнии. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Датчики IoT будут отправлять данные о заборах воды на орбитальные спутники и хранить точную информацию в облачном блокчейне IBM. Для автоматического выполнения транзакций в системе при соблюдении определенных условий будут использоваться смарт-контракты.

"Потребители воды и регулирующие органы смогут в онлайн-режиме отслеживать использование подземных вод, что в перспективе позволит достичь устойчивых уровней закачки путем торговли акциями на использование этого ресурса в штате Калифорния", — пояснили в IBM.

Иными словами, фермер, который не планирует поливать свою землю в течение сезона, сможет продать водный кредит на блокчейне другому фермеру.

"Блокчейн устраняет критические разрывы в доверии и прозрачности, что поможет создать надежную, масштабируемую и экономически эффективную платформу для управления запасами драгоценных подземных вод в любой точке мира", — заявил вице-президент по решениям для развивающихся рынков и директора IBM Research — Африка Соломон Ассеф.

Проект финансируется совместно Фондом по водным ресурсам и Фондом Гордона и Бетти Мур, а также получит исследовательскую поддержку от Университета Колорадо в Боулдере.

Как сообщалось, IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур. Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды".

Также мы писали, что IBM поможет банкам Азербайджана внедрить блокчейн в систему платежей. Внедрение технологии также позволит клиентам финучреждений быстрее оформлять кредиты.

Напомним, IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна. В обычной системе хакер может обмануть детектор, потому что "ни одно из устройств не знает друг о друге", а также "подчистить" старые события, чтобы получить контроль над системой.

Ранее IBM призвал власти США принять активное участие в распространении блокчейна.

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Тег IBM, засуха, блокчейн

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