Intel получила патент на метод майнинга биткоина с пониженным энергопотреблением

Фиксированное подключение друг к другу этих компонентов снижает количество расчетов, что в итоге ведет к снижению энергопотребления чипа на 15%

Бюро по патентам и товарным знакам США выдало компании Intel патент, в котором описывается процессор, способный, как утверждается, осуществлять "высокопроизводительный майнинг биткоина с пониженным энергопотреблением". Он пригоден для использования с алгоритмом SHA-256, который используется биткоином и некоторыми другими криптовалютами. Обзор патента приводит CoinDesk.

Согласно патенту, майнеры биткоина могут получить за свою работу награду за производство блока и комиссии за транзакции. Однако устройствам для майнинга биткоина требуются, как правило, аппаратные ускорители в виде ASIC-устройств, потребляющих много электроэнергии.

Эти аппаратные ускорители нужны для того, чтобы найти в процессе PoW-майнинга 32-битный однократно используемый код. Нынешние ASIC-устройства обрабатывают транзакции в несколько этапов, однако некоторые операции, выполняемые во время майнинга, можно считать избыточными.

"ASIC-устройства, предназначенные специально для майнинга биткоина, оснащаются большим количеством обработчиков алгоритма SHA-256, которые способны обеспечить хэш-рейт в размере тысяч хэшей в секунду, попутно потребляя более 200 ватт. Система, описанная в этом патенте, использует микроархитектурные оптимизации, включая фиксированное подключение друг к другу некоторых компонентов, задействованных в майнинге биткоина", – говорится в патенте.

Фиксированное подключение друг к другу этих компонентов снижает количество расчетов, что в итоге ведет, согласно патенту, к снижению энергопотребления чипа на 15%. Это также позволяет сделать этот чип меньше тех, которыми оснащаются сейчас устройства для майнинга биткоина.

В патенте также говорится, что энергопотребление майнинг-устройств можно снизить, уменьшив количество сверок с 32-битным случайным кодом: "Вместо того чтобы сравнивать финальный хэш-результат с искомым значением, майнинг-устройство может определить, обладает ли финальный хэш-результат минимальным количеством начальных нулей. Если обладает, то финальный хэш-результат меньше искомого значения".

Это не единственная инициатива Intel в области крипто-майнинга. К примеру, в марте компания подала патентную заявку на аппаратный "ускоритель" для чипов, предназначенных для майнинга биткоина. Кроме того, именно на фабрике Intel были произведены чипы для компании 21 Inc, которая позднее переименовалась в Earn.com и в конце концов была куплена крипто-биржей Coinbase.

Напомним, в Армении открыли крупнейший в мире дата-центр с тремя тысячами майнинг-машин. Инвесторы вложили в майнинговый проект 50 млн долларов.

Также мы писали, что Asus позволит геймерам майнить криптовалюты на видеокартах. "Пассивный доход" будет начисляться через платежную систему PayPal или мессенджер WeChat.

Тем временем Apple отказалась сотрудничества с Intel в сфере закупки мобильных модемов для своих смартфонов iPhone.