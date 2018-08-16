Инвестор хочет отсудить у оператора связи 224 млн долларов из-за взлома своего криптовалютного счета

Терпин сообщил, что в течение семи месяцев стал жертвой двух взломов

Инвестор из США подал иск на 224 млн долларов против телекоммуникационного гиганта AT&T из-за предположительной халатности, которая стоила ему 24 млн долларов в криптовалюте, сообщает CNBC.

Согласно информации телеканала, истец Майкл Терпин направил 69-страничный иск в окружной суд Лос-Анджелеса против своего бывшего телекоммуникационного оператора, в котором заявил о пропаже 24 млн долларов в криптовалюте, произошедшей из-за "кражи цифровых личных данных" с аккаунта на его мобильном телефоне.

Терпин сообщил, что в течение семи месяцев стал жертвой двух взломов, и обвинил AT&T в "добровольном сотрудничестве с хакером, грубой халатности, нарушении своих законных обязанностей и неспособности придерживаться обязательств своей политики приватности".

После первого взлома, по словам Терпина, "инсайдерское сотрудничество" позволило злоумышленнику заполучить доступ к номеру его телефона, не предоставляя ни пароля, ни корректных идентификационных данных. Как пишет CNBC, позднее номер телефона использовался для получения доступа к крипто-сбережениям Терпина.

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"Что сделала AT&T – это было, как если бы отель дал вору с фальшивой идентификационной информацией ключ от номера и ключ от комнаты с сейфом, чтобы он мог спокойно украсть у законного владельца драгоценности", – говорится в иске.

По словам Терпина, он хочет взыскать с ответчика 200 млн долларов в качестве наказания и 24 млн долларов в качестве компенсации за фактический ущерб.

Истец, как сообщается, является сооснователем группы биткоин-инвесторов BitAngels и виртуально-валютного фонда BitAngels DApps Fund.

Недавно студент из США был арестован по подозрению в краже более 5 млн долларов при помощи аналогичного способа.

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