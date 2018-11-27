Инвестор: Вся мировая экономика сделает разворот в сторону криптовалют

Известный венчурный инвестор Тим Дрейпер, ранее предсказавший взлет биткоина до $250 000 к 2022 году, убежден, что в будущем вся мировая экономика сделает разворот в сторону криптовалют, и что во главе всех этих изменений будет стоять именно биткоин. Такое заявление Дрейпер сделал в кулуарах World Crypto Con в Лас-Вегасе, пишет The Forbes.

Как говорит Дрейпер, в настоящий момент в так называемых "политических", то есть государственных валютах находится около $86 трлн, в то время как совокупная капитализация всего рынка около $150 млрд. Это соотношение, верит он, будет неизбежно меняться, в первую очередь потому, что криптовалюты более быстрые и дешевые в обслуживании.

"При помощи криптовалют мы можем легко платить или инвестировать, мы можем делать все что угодно – они гладко работают и обходятся вам дешевле. Уже только одно то, что они обходятся дешевле, делает их лучше для людей. И люди будут уходить в криптовалюты, они будут уходить из политических валют, которые они называют фиат", — сказал Дрейпер.

По его словам, будет большой ошибкой пытаться цепляться за старые традиционные валюты, и именно поэтому небольшие страны становятся все более открытыми к криптовалютам, ICO и технологии блокчейн. И это также то, что необходимо США, подчеркнул он.

Также он говорит, что пройдет не так много времени, прежде чем соотношение между криптовалютами и фиатными валютами станет 50 на 50, и тратить биткоины или инвестировать при его помощи будет легче, чем при помощи доллара.

"Я обычно перевожу свои доллары в биткоин, потому что думаю, зачем мне нужна валюта, которая привязана к определенной политической силе, если есть простая и глобальная валюта? Я предпочитаю глобальную, а не политическую валюту".

Также он сообщил, что хотел бы создать венчурный фонд, который оперировал бы исключительно в биткоинах.

"Я хочу привлечь средства в биткоинах, инвестировать биткоины в различные компании и видеть, как они платят своим сотрудникам и поставщикам в биткоинах. Я хочу, чтобы не было бухгалтерских комиссий, чтобы все происходило автоматически. Чтобы все это было встроено в смарт-контракты, чтобы когда какая-то компания продается, я просто мог нажать на кнопку и отправить деньги на их биткоин-кошельки", — добавил Тим Дрейпер.

В октябре Тим Дрейпер подтвердил свой предыдущий прогноз касательно $250 000 за один биткоин к 2022 году, а также заявил, что для регулирования индустрии достаточно написать одностраничный закон, в котором будет прописан только процесс регистрации и запуска ICO-проектов.

Напомним,