Иран создал национальную криптовалюту

Тестирование платежей, а также внутренних и межбанковских расчетов будет проводиться банковскими учреждениями страны

Власти Ирана завершили разработку национальной криптовалюты, обеспеченную местным риалом. Сейчас новый актив проходит одобрение в центробанке страны. Об этом в интервью местному информагентству Ibena заявил генеральный директор корпорации Informatics Services (ISC) Сейед Аботалеб Наджафи.

По его словам, тестирование платежей, а также внутренних и межбанковских расчетов будет проводиться банковскими учреждениями страны, в том числе посредством распределенной инфраструктуры.

CBI заинтересован в использовании криптовалюты для расширения услуг банковской системы и обхода экономических санкций США.

"Государственная криптовалюта разработана, прежде всего, для изучения возможностей цифровых монет и технологии блокчейна, для облегчения финансовых платежей и розничных банковских операций", — отметил Сейед Наджафи.

Примечательно, что новый актив будет обеспечен местной валютой, несмотря на волатильность и продолжающуюся девальвацию риала. Так, неофициальный курс риала упал до 143 000 к 1 доллару США, при официальном курсе около 41 000 риалов к доллару.

"В обмен на каждую монету цифровой национальной валюты, ее эквивалент в риалах на счете центрального банка блокируется, поэтому она никогда не создаст ликвидности", — подчеркнул Наджафи.

Отметим, что новая криптовалюта пока не имеет названия.

Напомним, в июле Департамент науки и технологий при правительстве Ирана совместно с центробанком страны приступил к разработке национальной криптовалюты.

Ранее мы писали, что Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила США, что отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Ирана и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки. Об этом сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

Также сообщалось, что Ирак и Иран отказались от использования доллара. При двусторонней торговле будет использоваться другая валюта.