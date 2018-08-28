Известный инвестор сделал прогноз по биткоину

По мнению Энтони Помплиано, новый ценовой рекорд можно будет увидеть не ранее середины 2023 года

Основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до $50 000, однако сегодня он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до $3000, а чтобы выйти на новые высоты, первой криптовалюте может потребоваться четыре-пять лет. Об этом сообщает CCN.

Рассуждая о нынешнем состоянии рынка, Помплиано написал в своем блоге: "Параболические взлеты цены занимают все больше времени. Считаем периоды роста от последней максимальной цены, до новой максимальной цены. Первый цикл занял 300 дней (2010-2011), второй — более 900 дней (2011-2013). В течение последнего цикла цена биткоина достигла отметки в $20 тысяч, а сам цикл занял почти 1 500 дней (2013-2017)".

Таким образом, приходит он к выводу, новый ценовой рекорд можно будет увидеть не ранее середины 2023 года.

Также Помплиано оценил продолжительность "медвежьего" рынка в каждом цикле. В первом цикле период падения занял 160 дней. Во втором — 400 дней. Если продолжить этот тренд, то текущий "медвежий" рынок должен продлиться до 650 дней, то есть до 3-го квартала 2019 года.

С точки зрения основателя Morgan Creek Digital Assets, есть несколько вариантов развития рынка. И он склоняется к тому, что в ближайшее время биткоин скорее опустится до $3000, нежели вырастет до $10 000.

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В январе этого года Энтони Помплиано предсказывал рост биткоина до $50 000 в достаточно сжатые сроки, однако впоследствии рынок, как известно, пережил глубокую коррекцию.

"Всегда неприятно признавать свою неправоту, особенно высказанную публично. Хотя очень важно тестировать свои предположения и надежды. За последние недели мне стало очевидным, что нужно собрать больше данных и перестроить свою модель прогнозирования", — отметил Помплиано.

Тем не менее, он по-прежнему верит, что биткоин будет стоить $50 000. Просто это случится не так скоро, как хотелось бы многим. Поэтому Помплиано советует инвесторам собрать волю в кулак и приготовиться к худшему, а также проводить собственные исследования рынка.

Напомним, на прошлой неделе глава крупнейшей биржи цифровых валют Binance Чанпен Чжао заявил, что в скором времени настроения на рынке сменятся в положительную сторону.

В июле этого года возглавляемая Помплиано Morgan Creek Digital Assets объявила о намерении создать инвестиционную компанию, которая будет ориентироваться в первую очередь на представителей так называемого цифрового поколения. С этой целью венчурная компания возглавила раунд первоначального финансирования, проводимого фондом CityBlock Capital.

Ранее мы писали, что сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к блокчейн-стартапу Equi. По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании.

Также сообщалось, что президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.