Ким Кардашьян перешла на биткоин

Звезду пытались привлечь к поддержке криптовалют еще с 2014 года

Сооснователь Bloq и других криптовалютных проектов Мэтью Рошак на первом ежегодном благотворительном турнире по техасскому холдему If Only подарил звезде реалити-шоу Ким Кардашьян биткоин и написал об этом в Twitter.

"На первом ежегодном благотворительном турнире по покеру очень весело. А еще я подарил Ким Кардашьян ее первый биткоин. KardashianCoin, YeezyCoin?", – подписал он снимок.

twitter.com/matthewroszak

Вскоре после этого Кардашьян опубликовала в Instagram две фотографии подаренного биткоина, написав: "Переходим на биткоин".

По мнению некоторых пользователей Reddit, Кардашьян может стать настоящим катализатором для распространения криптовалют среди массовой аудитории, т.к. на ее аккаунт в Instagram подписано 114 млн человек.

Рошак упомянул Кардашьянов в своей недавней презентации на Tedx Сан-Франциско – конференции, посвященной технологиям, развлечениям и дизайну. Кардашьяны – по словам Рошака, который в тот момент показывал изображение KardashianCoin – могут токенизировать и создать свою собственную экономику. "Любой бренд, художник, племя могут токенизировать свою экономику", – сказал он. Он назвал это поощрительными баллами на стероидах.

По словам Рошака, токены используются, чтобы стимулировать первых пользователей системы, и представляют собой права участия в новых протоколах. "Это серьезные перемены для инвесторов, участников и разработчиков, которые хотят переосмыслить некоторые уровни интернета", – сказал он.

"Биткоин – это одно из величайших изобретений нашего времени", – отметил Рошак и добавил, что это смелое заявление для технологии, которой нет и 10 лет. Он сравнил его с железной дорогой, в которой блокчейн – это рельсы, а токены – едущие по нему товарные вагоны.

Кроме того, по его словам, традиционные активы тоже будут токенизированы. Пользовательский интерфейс инструментов для использования токенов – вроде кошельков и бирж – становится все лучше. Это, по мнению Рошака, тоже поспособствует массовому распространению криптовалют.

Он также отметил, что нынешний рынок эволюционирует в новые сети на триллионы долларов. Но есть и риски. "Все это ведет к редкому шансу – одному в жизни, – сказал он. – Токенизация вещей уже близко".

В 2014 году группа под названием Kim Coindashian Developers пыталась привлечь внимание Кардашьян, предложив бизнес-план, чтобы привлечь ее к поддержке криптовалют.

Как сообщалось, на секретной встрече в Чикаго обсудили придание криптовалютам легального статуса. На встрече присутствовали представители компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссо.

Напомним, приравнивание Bitcoin к ценным бумагам отложили. Комиссия устанавливает 21 сентября 2018 в качестве даты, к которой Комиссия либо одобрит, либо не одобрит предложенное изменение правил.

Также мы писали, что сооснователь Uber откроет биржу криптовалют в США. Новая торговая площадка позволит своим клиентам осуществлять сделки с криптовалютами без уплаты комиссий.