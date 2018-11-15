Китайских майнеров отключили от электричества, хешрейт биткоина упал на 20%
Майнинговые предприятия подписали ряд соглашений с правительством и ужесточили правила работы
Майнинговые предприятия в китайских провинциях Синьцзян и Гуйчжоу приостановили свою работу на время проведения налоговой проверки. Об этом сообщает CCN.
В рамках расследования, начавшегося 5 ноября, проверялась налоговая отчетность, активы и информация о клиентах.
По требованию Отдела общественной безопасности Китая, майнинговые предприятия подписали ряд соглашений с правительством и ужесточили правила работы. В частности, теперь они будут отказываться от обслуживания клиентов, которые откажутся проходить процедуру регистрации и верификации.
По информации издания, на время проверки власти отключили майнинговые фермы от энергосети. В результате этого предприятия ежедневно несли убытки в размере 1 млн юаней (около $143 700).
Сейчас расследование завершено, однако неизвестно, было ли восстановлено энергоснабжение майнинговых ферм
Добавим, что по информации Blockchain.info, с начала недели хешрейт сети биткоина снизился почти на 20% и в данный момент находится на уровне 42 экзахешей в секунду.
Напомним, курс Bitcoin падает, аналитики не ждут скорого восстановления.
Ранее мы писали, что основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.
Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.
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