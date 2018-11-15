Китайских майнеров отключили от электричества, хешрейт биткоина упал на 20%

Майнинговые предприятия в китайских провинциях Синьцзян и Гуйчжоу приостановили свою работу на время проведения налоговой проверки. Об этом сообщает CCN.

В рамках расследования, начавшегося 5 ноября, проверялась налоговая отчетность, активы и информация о клиентах.

По требованию Отдела общественной безопасности Китая, майнинговые предприятия подписали ряд соглашений с правительством и ужесточили правила работы. В частности, теперь они будут отказываться от обслуживания клиентов, которые откажутся проходить процедуру регистрации и верификации.

По информации издания, на время проверки власти отключили майнинговые фермы от энергосети. В результате этого предприятия ежедневно несли убытки в размере 1 млн юаней (около $143 700).

Сейчас расследование завершено, однако неизвестно, было ли восстановлено энергоснабжение майнинговых ферм

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