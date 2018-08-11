Конкурент "Википедии" будет вознаграждать пользователей собственными токенами IQ

Сегодня, 07:32

Ежемесячно онлайн-энциклопедию посещают около одного миллиона пользователей

Фото: Hitecher
Фото: Hitecher

Онлайн-энциклопедия Everipedia объявила о запуске P2P-сети на базе блокчейна EOS. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Новая блокчейн-система будет вознаграждать пользователей ресурса собственными токенами IQ за добавление и исправление материалов. Монеты дают право голоса и управления в сети. Команда Everipedia надеется такой системой вознаграждения увеличить приток новых редакторов статей.

"Цель нашей экосистемы состоит в том, чтобы демократизировать традиционную модель энциклопедии и сделать полностью автономный ресурс без рекламы и пожертвований", — говорится в пресс-релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отметим, в Everipedia есть около шести миллионов англоязычных статей. Ежемесячно онлайн-энциклопедию посещают около одного миллиона пользователей.

Ранее ForkLog сообщал, что криптовалютный торговый банк миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital (GD) инвестировал $30 млн в проект Everipedia.

Напомним, в августе основатель "Википедии" Джимми Уэйлс заявил, что энциклопедия никогда не будет проводить ICO или выпускать собственную криптовалюту.

Напомним, McDonald’s запускает собственную криптовалютуMacCoin не будет конкурентом биткоина, признают создатели.

Также мы писали, что британцы массово инвестируют в криптовалюты.

Также напомним, что эксперт предсказал крах большинства криптовалют
IQ, криптовалюта, блокчейн, токены

Вы сейчас просматриваете новость "Конкурент "Википедии" будет вознаграждать пользователей собственными токенами IQ". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Bitcoin не дорожает: что происходит с курсом криптовалют

Вчера, 13:30

Капитализация крипторынка резко упала и пока не восстанавливается

Недвижимость

Фото: pixabay.com

Microsoft представила новый блокчейн-продукт

Вчера, 06:52

Ethereum on Azure позволяет компаниям создавать приложения на базе блокчейна Ethereum
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: AFP

Обвал биткоина: рынок криптовалют рухнул до минимума за девять месяцев

9 Августа, 09:40

Решение американского регулятора ударило по стоимости криптоактивов

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Цена биткоина: аналитик сделал прогноз

9 Августа, 06:25

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годобоула, решение SEC укрепило "медвежьи" настроения на рынке
Загрузка...