Конкурент "Википедии" будет вознаграждать пользователей собственными токенами IQ

Ежемесячно онлайн-энциклопедию посещают около одного миллиона пользователей

Онлайн-энциклопедия Everipedia объявила о запуске P2P-сети на базе блокчейна EOS. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Новая блокчейн-система будет вознаграждать пользователей ресурса собственными токенами IQ за добавление и исправление материалов. Монеты дают право голоса и управления в сети. Команда Everipedia надеется такой системой вознаграждения увеличить приток новых редакторов статей.

"Цель нашей экосистемы состоит в том, чтобы демократизировать традиционную модель энциклопедии и сделать полностью автономный ресурс без рекламы и пожертвований", — говорится в пресс-релизе.

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Отметим, в Everipedia есть около шести миллионов англоязычных статей. Ежемесячно онлайн-энциклопедию посещают около одного миллиона пользователей.

Ранее ForkLog сообщал, что криптовалютный торговый банк миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital (GD) инвестировал $30 млн в проект Everipedia.

Напомним, в августе основатель "Википедии" Джимми Уэйлс заявил, что энциклопедия никогда не будет проводить ICO или выпускать собственную криптовалюту.

Напомним, McDonald’s запускает собственную криптовалюту. MacCoin не будет конкурентом биткоина, признают создатели.

Также мы писали, что британцы массово инвестируют в криптовалюты.

Также напомним, что эксперт предсказал крах большинства криптовалют.