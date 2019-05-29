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Криптовалюта от Facebook: эксперты говорят о нецелесообразности

29 мая, 21:51

Аудитория платформы становится все более возрастной

Фото: U.Today
Фото: U.Today.

Криптовалюта, работу над которой ведет крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Такое предположение сделали исследователи Diar.

Как отмечается в отчете, более половины пользователей Facebook — люди старше 35 лет, которые зачастую не так хорошо осведомлены о криптовалютах и их возможностях, как более молодое поколение.

Кроме того, для запуска собственной монеты Facebook, вероятно, будет присматриваться к странам с неразвитой финансовой инфраструктурой, по аналогии с тем, как компания сделала это ранее в Индии с WhatsApp Pay.

"Учитывая, что в США всего 10% пользователей Facebook, наиболее вероятным сценарием будет обращение к максимально большому количеству фиатных валют", — говорится в отчете.

Напомним, по данным СМИ, Facebook намерен запустить криптовалюту GlobalCoin в первом квартале 2020 года.

Ранее мы писали, что Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов. Большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации.

Как сообщалось, Цукербергу предлагают уменьшить власть над Facebook. Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита.

Напомним, власти США собрались оштрафовать Facebook на пять миллиардов. Соцсеть и специалисты ФТК по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе.

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Тег facebook, криптовалюта, GlobalCoin

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