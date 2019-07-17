Криптовалюта от Facebook: соцсеть не запустит Libra без разрешения властей
Министр финансов США требует, чтобы компания подтвердила высокие стандарты
Запуск цифровой валюты от Facebook – Libra - начнется после получения всех согласований регулирующими органами США. Об этом заявили представители социальной сети после того, как министр финансов США выразил опасения относительно законности операций с Libra, пишет CNBS.
Вице-президент и глава подразделения Facebook Messenger Дэвид Маркус отметил, что компания "не планирует конкурировать с традиционной суверенной валютой" или вмешиваться в государственную монетарную политику.
"Facebook не будет предлагать цифровую валюту Libra до тех пор, пока мы не решим все проблемы регулирующих органов и не получим соответствующие разрешения", - сказал Маркус.
Читайте также
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин не исключил возможность незаконного использования Libra, в частности, при отмывании нелегальных доходов.
"Им придется убедить нас в очень высоких стандартах, прежде чем они получат доступ к финансовой системе США", - заявил министр.
Напомним, из-за проблем с Libra биткоин рухнул ниже психологической отметки, падают курсы и других популярных криптовалют.
Давления регуляторов на Facebook из-за криптовалюты при этом Libra растет. Так, комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США может классифицировать Libra как ETF, что заставит социальную сеть получать банковскую лицензию. Кроме того, слушания по Libra проводятся в Конгрессе США. Пока конгрессмены больше сосредоточены на обсуждении самой соцсети Facebook, а не ее криптовалютной идеи.
Ранее исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напоминают о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте.
Как известно, запуск Libra планируется на 2020 год. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн. Предполагается, что осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Криптовалюта от Facebook: соцсеть не запустит Libra без разрешения властей". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США серьезно обеспокоены криптовалютой Libra от Facebook
Министерство финансов США выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег
Криптовалюта от Facebook вызвала интерес властей Китая
В центробанке КНР серьезно задумались о том, что Libra может стать мировой валютой