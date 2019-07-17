Криптовалюта от Facebook: соцсеть не запустит Libra без разрешения властей

Министр финансов США требует, чтобы компания подтвердила высокие стандарты

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Запуск цифровой валюты от Facebook – Libra - начнется после получения всех согласований регулирующими органами США. Об этом заявили представители социальной сети после того, как министр финансов США выразил опасения относительно законности операций с Libra, пишет CNBS.

Вице-президент и глава подразделения Facebook Messenger Дэвид Маркус отметил, что компания "не планирует конкурировать с традиционной суверенной валютой" или вмешиваться в государственную монетарную политику.

"Facebook не будет предлагать цифровую валюту Libra до тех пор, пока мы не решим все проблемы регулирующих органов и не получим соответствующие разрешения", - сказал Маркус.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин не исключил возможность незаконного использования Libra, в частности, при отмывании нелегальных доходов.

"Им придется убедить нас в очень высоких стандартах, прежде чем они получат доступ к финансовой системе США", - заявил министр.

Напомним, из-за проблем с Libra биткоин рухнул ниже психологической отметки, падают курсы и других популярных криптовалют.

Давления регуляторов на Facebook из-за криптовалюты при этом Libra растет. Так, комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США может классифицировать Libra как ETF, что заставит социальную сеть получать банковскую лицензию. Кроме того, слушания по Libra проводятся в Конгрессе США. Пока конгрессмены больше сосредоточены на обсуждении самой соцсети Facebook, а не ее криптовалютной идеи.

Ранее исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напоминают о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте.

Как известно, запуск Libra планируется на 2020 год. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн. Предполагается, что осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения.

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