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Криптовалютные биржи массово отказываются от Bitcoin SV

Сегодня, 12:50

Курс и капитализация альткоина уже заметно снизились

Фото: coinlife.com
Фото: coinlife.com.

Криптовалюта Bitcoin SV, отделившаяся от Bitcoin Cash в 2018 году, столкнулась в последние дни с серьезными проблемами. Уже несколько бирж отказались от работы с этим альткоином. Изначально о делистинге объявила криптобиржа Binance. Позже к решению присоединились ShapeShift и Blockchain.com.

Тторговая площадка Kraken, в свою очередь, провела опрос среди пользователей в Twitter — 72% из 61 тыс. респондентов назвали BSV токсичным и проголосовали за делистинг. 

"В течение последних месяцев команда Bitcoin SV демонстрировала поведение, полностью противоречащее принципам, которые отстаивает Kraken и криптовалютное сообщество в целом. Все началось c мошеннических правопритязаний и переросло угрозы и судебные иски в отношении людей, которые критиковали команду BSV", пояснила биржа Kraken.

На этом фоне стоимость монеты Bitcoin SV упала более чем на 20%, до 55,81 доллара. Рыночная капитализация альткоина, по данным CoinMarketCap, тоже заметно снизилась:

Как известно, создатель Bitcoin SV, австралийский ученый и предприниматель Крейг Райт утверждает, что именно он является "отцом" биткоина Сатоши Накамото.

Напомним, глава МВФ Кристин Лагард заявила об опасности криптовалют. По ее мнению, такие технологии "сотрясают" банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности. 

Ранее мы также рассказывали, как криптовалютные магнаты обманывают украинцев:

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Тег биржи, криптовалюта, Bitcoin, капитализация, криптовалюты, Binance

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