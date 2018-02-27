Криптовалюты растут: биткоин превысил 10 тысяч долларов

Сегодня, 01:46

Стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов за монету

pixabay.com
pixabay.com

На торгах в понедельник большинство криптовалют демонстрируют рост.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

6_267

Так, 91 из 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост на торгах в понедельник.

Согласно данным, сегодня биткоин поднялся выше 10 тысяч долларов, его цена по состоянию на 19:20 по киевскому времени составляет – 10,24 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, курс биткоина снижался на выходных до 9 тысяч долларов, и теперь эксперты не рассчитывают на дальнейший бурный рост стоимости криптовалюты. Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Так, к примеру, французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) посчитал, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Это означает, что онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах. Кроме того, они более не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.
стоимость, биржи, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, курс биткоина
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Курс Bitcoin устремился вверх

Вчера, 15:06

После падения стоимость главной криптовалюты повышается

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Хакеры нашли способ майнить криптовалюту в Microsoft Word

25 Февраля, 03:29

Постоянное стремление Microsoft совершенствовать один из своих основных офисных продуктов сыграло с ведущим разработчиком программного обеспечения злую шутку
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: Getty

Турция задумалась о собственной криптовалюте

23 Февраля, 15:52

Turkcoin собираются "построить" на ценных бумагах

Криптовалюта

pixabay.com

Во Франции ужесточили операции с криптовалютами

22 Февраля, 23:58

Теперь онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Ни одно ведомство не может заставить человека раскрыть операции по криптовалютам – эксперт

22 Февраля, 07:46

По мнению Попова, пока не будет урегулирован статус криптовалют и не будет необходимости раскрывать происхождение средств, грош цена всем этим декларациям

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Взятки биткоинами – страшилка спецслужб или рабочий инструмент: мнения экспертов

22 Февраля, 06:17

Эксперты заверяют, что криптовалюта – это просто такой же инструмент, как и другие
Загрузка...