Криптовалюты растут: биткоин превысил 10 тысяч долларов

На торгах в понедельник большинство криптовалют демонстрируют рост.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Так, 91 из 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост на торгах в понедельник.

Согласно данным, сегодня биткоин поднялся выше 10 тысяч долларов, его цена по состоянию на 19:20 по киевскому времени составляет – 10,24 тысяч долларов.

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Напомним, курс биткоина снижался на выходных до 9 тысяч долларов, и теперь эксперты не рассчитывают на дальнейший бурный рост стоимости криптовалюты. Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Так, к примеру, французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) посчитал, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Это означает, что онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах. Кроме того, они более не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.